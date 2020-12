Dortmund: Unbekannter belästigt Jungen (11) immer wieder – kennst du DIESEN Mann?

Dortmund. Mehrfache Belästigung eines Jungen (11) in Dortmund!

Seit fast einem Jahr (Januar 2020) soll ein bislang unbekannter Mann einen elfjährigen Jungen in Dortmund immer wieder belästigt haben. Jetzt hat die Polizei Dortmund ein Foto des Mannes, das nun zur Fahndung veröffentlicht wurde.

Dortmund: Unbekannter belästigt Kind mehrfach - Fahndung!

Der noch Unbekannte soll den Jungen am Bekassinenweg im Stadtteil Berghofen getroffen und dort sein Smartphone beschädigt haben. Mit einem Stein habe er ihn auf der Straße Overgünne in Benninghofen und Am Lieberfeld in Wellinghofen außerdem beworfen. Das Kind wurde dabei verletzt.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Dortmund

Auch habe er dem Jungen auf dem Schulweg aufgelauert, eilt die Polizei mit.

---------------------------

Mehr Nachrichten aus der Region:

Dortmund: Kleinwüchsiger Ibo qualvoll erstickt – Familie von Urteil „entsetzt“

Zoo Dortmund zeigt besonderes Video zum Nikolaus – Besucher haben nun diese Forderung

A2: Wilde Verfolgungsjagd auf Autobahn in Dortmund! Hubschrauber im Einsatz – Polizist verletzt

--------------------------..

Warum der Mann den Jungen verfolgt und angreift, kann die Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das Motiv ist unklar. „Auch Hinweise auf eine sexuelle Absicht liegen nicht vor“, so die Beamten.

---------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

---------------

Das Amtsgericht Dortmund hat das Foto des Mannes zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei fragt jetzt: „Wer kennt den auf dem Foto abgebildeten Mann oder seinen Aufenthaltsort?“ Sein Merkmal ist eine Tätowierung auf der linken Seite des Gesichts, die sehr auffällig ist.

Polizei sucht Hinweise

Wenn du den Mann auch schon mal gesehen hast oder weißt, wer er ist, dann melde dich bei der Polizei unter 0231/132 7441. (js)