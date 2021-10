Dortmund: Raubüberfall auf Tankstelle! Mann stürmt mit Waffe in Laden

Dortmund. Bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle in Dortmund! Am Montagabend stürmte ein Mann plötzlich eine Tankstelle in Bodelschwingh und bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt nach Zeugen.

Dortmund: Tankstelle überfallen – Mann hält Mitarbeiter Waffe vors Gesicht

Bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle in Dortmund! (Symbolbild) Foto: IMAGO / lausitznews.de

Ersten Zeugenaussagen nach soll der Tatverdächtige am Montag gegen 21.20 Uhr die Tankstelle an der Deininghauser Straße Ecke Schloßstraße in Dortmund-Bodelschwingh betreten haben. Direkt beim Eintreten in den Laden habe er eine Schusswaffe auf einen Mitarbeiter gerichtet. Daraufhin gab er dem Angestellten gestikulierend zu verstehen, dass er das Geld aus der Kasse herausrücken solle.

Dieser Aufforderung kam der Mitarbeiter nach und der Dieb machte sich mit seiner Beute in Richtung der Straße Zur Hunnenboke davon. Von dort aus soll er die Tankstelle auch betreten haben. Der Unbekannte wurde von Zeugen als 1,80 Meter großer Mann beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Kapuzenjacke, eine graue Hose, eine schwarze Maske und einen gleichfarbigen Rucksack.

Die Polizei Dortmund sucht weitere Zeugen zu dem Überfall. Die können sich mit ihren Hinweisen an den Kriminaldienst unter der Telefonnummer 0231 132 7441 wenden. (mbo)