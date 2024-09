Dortmund: Mann von U-Bahn erfasst – Hubschrauber landet in der Innenstadt

Schon wieder ein U-Bahn-Unfall in Dortmund! Erst am Mittwoch (4. September) wurde ein Kind von der Stadtbahn erwischt und lebensgefährlich verletzt (alles dazu hier) – am Donnerstag (5. September) erfasste die Straßenbahn dann einen Mann aus Unna.

Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Stadtgarten, wo der Mann schwer verletzt im Gleisbett lag. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt.

Dortmund: Mann mehrere Meter von U-Bahn mitgeschleift

Es war gegen 16.30 Uhr am Donnerstag, als der 33-Jährige an der Haltstelle Stadtgarten in Dortmund von der U-Bahn der Stadtbahn erfasst und schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Dortmund stand die Bahn, als der Mann das Gleisbett betrat, um auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu kommen. Nachdem die U-Bahn sich wieder in Bewegung setzte, erfasste sie den 33-Jährigen und schleifte ihn mehrere Meter mit.

Durch den Unfall wurde der Mann lebensgefährlich verletzt, von Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Hubschrauber war frühzeitig zum Einsatzort gerufen worden, landete mitten auf der Kreuzung Westentor, die dafür gesperrt wurde. Der Hubschrauber musste letztlich aber nicht genutzt werden.

Dortmund: Zeugen unter Schock

Der Fahrbetrieb in dem Bereich war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für knapp zwei Stunden eingestellt worden. An der Haltestelle Kampstraße, wo die U-Bahn zum Stehen gekommen war, wurden Fahrgäste und Mitarbeiter vom DSW21, die den Unfall gesehen hatten, von Notfallseelsorgern betreut. Sie standen unter Schock.

Auch an der Haltestelle Stadtgarten mussten Zeugen von Seelsorgern und Feuerwehr unterstützt werden. Laut Polizei Dortmund waren etwa 30 Einsatzkräfte von drei Feuerwachen vor Ort, außerdem der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und dem Hubschrauber. Warum genau der Verletzte das Gleisbett betreten hatte, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.