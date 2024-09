Dortmund: Traditions-Laden in der City bangt um Existenz – Kunden können nur noch beten

Die Innenstadt von Dortmund trifft es mal wieder hart. Immer mehr Einzelhändler räumen das Feld. Nun muss auch ein echter Traditionsladen um seine Existenz bangen. Sowohl Besitzer als auch Kunden sind in Trauer.

Um welchen Laden aus Dortmund es sich genau handelt und warum er etwas Besonderes ist, erfährst jetzt du bei uns.

Dortmund: Traditions-Laden mit üblen Nachrichten

Gerade erst vor ein paar Wochen musste bereits der beliebte Modehändler „Van Laack“ an der Hansastraße in Dortmund schließen. Nun hat auch ein anderer Traditionsladen schlechte Nachrichten für seine Kunden. Der Modebetrieb „Hofius“, der gleich mit zwei Läden in der Ruhrgebietsstadt vertreten und auf nachhaltige Kleidung spezialisiert ist, wird noch im September die eigene Produktion einstellen müssen, wie „Ruhr 24“ berichtet.

Auf der eigenen Homepage schreiben die Leiterin Lena Dümer und ihre Schwester Nora Dümer emotionale Zeilen: „Voller Vorfreude sind wir ins Jahr 2024 gestartet. Wir wollten mit Ihnen 40 Jahre Mode von Hofius feiern. Doch leider kam alles anders als geplant.“ Der Hintergrund: Immer mehr Einzelhändler müssen schließen. Darunter auch viele der rund 300 Händler, die von „Hofius“ aus Dortmund beliefert wurden. Für die Betreiber wäre es somit nicht mehr möglich, die eigene Produktion so fortzuführen, dass sie wirtschaftlich auf stabilen Füßen steht.

Es gibt einen Hoffnungsschimmer

Und das ist nicht nur für die Inhaber-Familie eine traurige Nachricht, auch viele Kunden schauen jetzt in die Röhre. Denn gerade in Zeiten von Klimawandel und Co. war für viele nachhaltige Kleidung ein wichtiger Aspekt beim Shoppen. Lena Dürmer kritisiert in dem Zusammenhang die „Fast-Fashion-Industrie“ und beklagt: „Es wird viel zu viel Kleidung weggeworfen. Das ist Ressourcenverschwendung in einer Zeit, in der alle von Klimaschutz reden.“

Jedoch gibt es noch einen Lichtblick für alle, die schnell sind: Bis zum 21. September können sich Kunden noch die exklusive Mode sichern. Denn „Hofius“ aus Dortmund produziert noch einmal ihre exklusive Kleidung auf Wunsch. Und auch die Läden in der Stadt sowie der Onlineshop sind bisher nicht von einer Schließung betroffen. Die Familie versucht, optimistisch in die noch ungewisse Zukunft zu blicken.