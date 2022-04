Dortmund: Mann in Wohnung mit Messer erstochen – 30-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Dortmund. Tötungsdelikt in Dortmund! Ein 27-Jähriger wurde in den frühen Samstagmorgenstunden durch zahlreiche Messerstiche getötet.

Der Mann befand sich bei Verwandten in einer Wohnung in Dortmund-Oestrich, als drei maskierte Männer plötzlich vor der Tür standen. Einer von ihnen wurde festgenommen. Der Beschuldigte wurde am Sonntagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

Dortmund: 27-Jähriger mit Messer getötet

Es war kurz nach drei Uhr morgens, als ein 27 Jahre alter Mann im Dortmunder Stadtteil Oestrich getötet wurde. Er war zu Besuch bei seiner Schwester und seinem Schwager in einem Mehrfamilienhaus, als er angegriffen wurde.

Zwei maskierte Täter brachen die Wohnung laut Polizei gewaltsam auf. Das Opfer hielt allerdings dagegen und verrammelte die Tür, so die Staatsanwaltschaft gegenüber der „WAZ“. Am Ende schafften es die Täter doch, in die Wohnung zu gelangen und stachen anschließend mit dem Messer auf den 27-Jährigen ein.

In Dortmund kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Tötungsdelikt. Ein 27-Jähriger wurde erstochen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / onw-images

Dortmund: 30-Jähriger festgenommen

Ein Verdächtiger wurde wegen des dringenden Verdachts des Mordes kurzzeitig festgenommen. Es handelt sich laut Polizei um einen 30-jährigen Mann aus Marl. Dem 27-Jährigen dürfte er nicht unbekannt gewesen sein: Der Festgenommene ist der Lebensgefährte der getrennt lebenden Ehefrau des Opfers.

Dortmund: Beschuldigter wird Haftrichter vorgeführt

Am Sonntag wurde der festgenommene Mann einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erlassen. (ts)