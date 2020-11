Dortmund: Vater (41) nach Messer-Angriff gestorben – Staatsanwaltschaft mit dringendem Aufruf

Dortmund. In Dortmund kam es am Wochenende zu einem tödlichen Angriff!

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte in Dortmund einen Vater und seinen Sohn mit einem Messer angegriffen. In den frühen Morgenstunden verstarb der Vater an den Folgen der Verletzung.

Dortmund: Vater und Sohn mit Messer angegriffen

Gegen 0.50 Uhr kam es in Höhe des Bahnhofs Hörde in Dortmund zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Daraufhin wurde der 41-jährige Vater und sein 24 Jahre alter Sohn durch Messerstiche verletzt.

Dortmund: Ein Vater und sein Sohn wurden mit einem Messer angegriffen. Der Vater wurde dabei getötet. (Symbolbild) Foto: imago images / Deutzmann

+++Update vom 3. November, 14.55 Uhr:

In einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund suchen die Beamten den Urheber eines Videos.

Der Zeuge hatte in der Nacht 30 Sekunden lang die Tat gefilmt. Aufgenommen wurde es offensichtlich von der Hörder Brücke aus. Im Hintergrund sind zwei Personen, vermutlich Jugendliche zu sehen zu hören, die sich auf Mazedonisch unterhalten. Eine der Personen dreht das Video offenbar.

Die Polizei hat das Video von Dritten erhalten und sucht nun den Verfasser bzw. die beiden Personen. Sie könnten wichtige Zeugen im Ermittlungsverfahren sein und werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0231/132-7441 zu melden.

Der 41-jährige Dortmunder überlebte den Angriff nicht und verstarb in den frühen Sonntagmorgenstunden. Für seinen Sohn besteht aktuell keine Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen in einer Polizeimeldung mit.

Verdächtige festgenommen

Zwei 19-jährige Dortmunder hatten sich in der Nacht bei einer Polizeistelle in der Stadt gestellt und eine Beteiligung an dem Streit angezeigt. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (nk/ldi)