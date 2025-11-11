Terror-Zugriff in Dortmund! Mann wegen Todesliste und Kopfgeld auf Politiker festgenommen

Alarmierende Festnahme am Montagabend (10. November) in Dortmund. Wie die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, hat die Bundespolizei einen deutsch-polnischen Mann hochgenommen, der eine Todesliste von Politikern im Darknet veröffentlicht haben und zu Anschlägen gegen sie aufgerufen haben soll.

Der Beschuldigte habe zudem Spenden in Form von Krypto-Währung eingefordert, die als Kopfgeld für die Tötungen ausgelobt werden sollten, teilte die Karlsruher Behörde mit.

Schwere Terror-Vorwürfe gegen Dortmunder

Neben Politikern standen nach Angaben der Ermittler noch weitere Personen des öffentlichen Lebens auf der Todesliste. Neben selbst verfassten Todesurteil und Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen wurden nach Angaben der Ermittler auch sensible personenbezogene Daten potenzieller Opfer veröffentlicht.

Die Bundesanwaltschaft ist sich sicher, dass Martin S. mindestens seit Juni anonym auf einer Plattform „im Darknet zu Anschlägen auf namentlich genannte Politiker, Amtsträger und Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland“ aufruft. Der Vorwurf der Ermittler: „Terrorismusfinanzierung und Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.“ Außerdem ermitteln die Behörden wegen „des gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten.“

Dortmunder in Untersuchungshaft

Spezialkräfte der Bundespolizei unterstützten am Montagabend Beamte des Bundeskriminalamts bei der Festnahme in Dortmund. Der Beschuldigte soll noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden.

Dieser entscheidet dann über eine mögliche Untersuchungshaft. Welche Namen auf der Todesliste standen, ist bislang unklar. (mit dpa)