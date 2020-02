Dortmund: Schlagerstar Tim Peters packt aus – Helene Fischer kam zu mir und ...

Tim Peters bei seinem Auftritt in der Westfalenhalle.

Größer kann eine Gesangskarriere wohl kaum starten. Und schwerer hätte es sich Tim Peters aus Dortmund wohl auch nicht machen können.

Für den ersten Auftritt hat sich der Schlager-Newcomer nämlich nicht einen Club ausgesucht, oder vielleicht eine Festivalbühne. Einen Platz eben, wo kleine Fehler schnell übersehen und verziehen werden. Nein, Peters wollte es allen zeigen. Und ging direkt zum Schlagerboom.

Tim Peters aus Dortmund beim Schlagerboom

Der TV-Show, die im vergangenen November deutschlandweit für Hysterie sorgte, weil Florian Silbereisen einen Überraschungsbesuch bekam, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hatten. Helene Fischer.

Tim Peters in Dortmund. Foto: imago images

Auch Monate später ist Tim ob des Erlebnisses noch immer geflashed: „Das war schon ein überwältigendes Gefühl. Ich habe in meinem Leben noch nie vor so vielen Menschen gestanden. Das irre Gefühl ist ja nicht nur, dass die da stehen. Die stehen da, schauen dich an und erwarten, dass du eine gute Performance ablieferst. Dazu kommen ja noch die Zuschauer vor dem Fernseher. Da ist man schon richtig, richtig aufgeregt.“

Das ist Tim Peters:

Schon als kleines Kind lernte er Schlagergrößen wie Roy Black oder Daliah Lavi kennen

Sein Vater war ein erfolgreicher Musiker, seine Mutter Profi-Tänzerin

Mit dem Song „Nie mehr mit Laura“ schaffte es Tim Peters 1998 ins Finale des Schlager Grand Prix

Heute produziert und schreibt er Texte für absolute Schlagergrößen

Tim Peters arbeitet unter anderem mit Matthias Reim, Michelle und Eloy de Jong

Auch, weil er zum ersten Mal sein Baby präsentierte. Seinen Song „Girl aus'm Pott“. Ein Lied aus und für die Heimat. „Ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin in Dortmund geboren und in Kamen aufgewachsen. Mir war einfach wichtig, dass sich jede Frau da angesprochen fühlt. Es geht ja nicht nur um die Glamour-Ladys. Ich möchte die Frauen von nebenan ansprechen, aber auch meine Oma, meine Mutter...“

Tim Peters

Und Helene Fischer. Auch wenn die gar nicht aus dem Pott kommt. Helene hatte den Auftritt des jungen Dortmunders aus dem Hotel beobachtet, und war begeistert. Nach der Show nahm sie sich Zeit für den Newcomer.

Helene Fischer sprach Tim Peters nach seinem Auftritt an

„Sie sagte mir 'Hey, toller Auftritt'. Das macht einen schon stolz. Sie ist eine großartige Künstlerin. Auch Mary Roos kam hinterher noch zu mir, hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt: 'Hey, für deinen ersten Auftritt richtig klasse.' Von allen Seiten gab es positives Feedback.“

Da kann man ja nur gespannt sein, wohin es den 29-Jährigen als Nächstes treibt.