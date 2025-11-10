Till Lindemann spielt in Dortmund: Der Protest ist nicht zu übersehen

Till Lindemann polarisiert wie kaum ein anderer Musiker. Mit seiner Band Rammstein liefert er seit Jahrzehnten provokante Texte und jede Menge Gesprächsstoff. Doch nicht das sorgt für Schlagzeilen, sondern auch Lindemann selbst. Denn immer wieder steht er auch abseits der Shows in der Kritik – zuletzt wegen Vorwürfen sexualisierter Übergriffe.

Nun trat der Sänger mit seiner Band in Dortmund auf – und prompt kam es zu einem massivem Protest.

Kritik an Westfalenhalle in Dortmund: Grund ist Rammstein-Sänger

Rammstein-Sänger Till Lindemann trat am Samstagabend (8. November) in der Westfalenhalle in Dortmund auf. Doch nicht alle waren begeistert: Rund 250 Menschen protestierten nämlich lautstark gegen den Auftritt. Grund dafür sind die Vorwürfe sexualisierter Übergriffe, die in den letzten Monaten gegen den Musiker erhoben wurden. Die Demonstrierenden wollten so Solidarität mit den mutmaßlichen Betroffenen zeigen – und ein Zeichen setzen gegen die Entscheidung der Westfalenhalle, Lindemann eine Bühne zu geben.

Kurz als Info: Damals hatten mehrere Personen Lindemann unangemessene Berührungen und grenzüberschreitendes Verhalten vorgeworfen. Strafrechtlich verurteilt wurde er zwar bisher nicht, trotzdem hatten die Anschuldigungen eine breite öffentliche Debatte über Machtmissbrauch in der Musikbranche ausgelöst. Genau diese Row-Zero-Diskussion hatte viele Menschen motiviert, am Samstag auf die Straße zu gehen.

Protest und Pryotechnik – Demonstranten sind wütend

So kam es an der Westfalenhalle am 8. November laut „Ruhr Nachrichten“ immer wieder zu lauten Auseinandersetzungen zwischen Fans und Demonstrierenden. Zum Glück konnten die Beamten die verbale Streitereien unter Kontrolle halten – körperliche Gewalt blieb aus. Doch schon auf dem Weg zur Halle zündeten einige Protestierende Pyrotechnik. Und dann: Direkt vor Halle 1 trafen die Lager aufeinander. Prompt griff die Polizei ein und trennte die Gruppen.

In den anschließenden Redebeiträgen machten die Demonstrierenden ihrem Ärger Luft. Eine Sprecherin rief unter Applaus: „Fickt euch alle“ – diese harten Worte richten sich vor allem an die Verantwortlichen der Westfalenhalle, die Lindemann auftreten ließen. Und immer wieder fiel der Vorwurf: Finanzielle Interessen gingen vor Haltung. Das Bündnis kritisierte auch frühere Veranstaltungen, etwa den Auftritt von Comedian Luke Mockridge, dem ähnliche Vorwürfe gemacht worden waren wie Lindemann. Für die Demonstrierenden ein weiteres Zeichen: Veranstalter zeigen zu wenig Sensibilität im Umgang mit sexualisierter Gewalt.

Und während draußen demonstriert wurde, verfolgten drinnen tausende Fans den Auftritt von Lindemanns Rammstein. Die Demonstration endete gegen 19.20 Uhr, die kurzfristigen Verkehrseinschränkungen rund um die Lindemannstraße lösten sich schnell wieder auf.