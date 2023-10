Dortmund: Tierschützer entdecken Transport-Box neben Müll – der Inhalt lässt sie erschaudern

In Dortmund haben Tierschützer eine schreckliche Entdeckung gemacht. Der Inhalt einer Transport-Box schockierte sie zutiefst. Was dann folgte, hätte wohl keiner der Tierschützer für möglich gehalten. Es kam zu einer irren Wendung.

Wutentbrannt meldeten sich die Tierschützer der Organisation „Arche90“ am Freitag (13. Oktober) auf Facebook zu Wort. Der Grund: Sie entdeckten eine Katze, die sich in einer mit Kabelbindern verschlossenen Transportbox direkt neben Müllcontainern in Dortmund-Scharnhorst befand. „Das weibliche Tier ist extrem übergewichtig (neun Kilo) und herzkrank. Mehr Informationen liegen leider noch nicht vor“, hieß es.

Dortmund: Katze aussetzen als letzter Ausweg

Die Tierschützer riefen Zeugen dazu auf, sich bei ihnen zwecks Hinweise zu melden – doch das war gar nicht nötig. Am Montag (16. Oktober) gab die „Arche90“ ein überraschendes Update zu dem Vorfall. Der Fall entpuppte sich als ungeschickter Hilferuf!

„Im Fall der Katze, die wir in einer mit Kabelbindern verschlossenen Box neben Müllcontainern gefunden haben, gibt es eine sehr überraschende Wendung. Die Besitzer, ein Pärchen in den Dreißigern, hat sich bei uns gemeldet und unter Tränen gebeichtet, dass sie mit der Melderin unter einer Decke steckten. In der Hoffnung, dass die ‚Arche90‘ sich um das Tier kümmert, hätten sie so getan, als hätten sie ihre Katze ausgesetzt. Das Tier stand nur kurze Zeit neben den Müllcontainern, es war geplant, dass wir die Box nach dem Anruf der Melderin so schnell wie möglich entdecken. Bis zu unserem Eintreffen stand die Katze sicher im Auto der Melderin“, gaben die Tierschützer in einem weiteren Facebook-Post bekannt.

Paar war mit Katze überfordert

Doch warum der ganze Aufwand? Und warum hat das Paar die „Arche90“ nicht einfach kontaktieren und um Hilfe gebeten? Der Grund für die krumme Aktion: Scham. „Die Katze, die bereits seit sieben Jahren bei dem Pärchen lebt, hält mit ihrem aggressiven Verhalten die ganze Familie in Schach. Kriegt sie ihren Willen nicht, geht sie auf jeden los, der sich ihr in den Weg stellt. Das Pärchen berichtet von schlimmen Beiß- und Kratzwunden und regelrechten Attacken. Letztlich hätten sie kapituliert und ihr gegeben, was immer sie wollte. Daher auch das extreme Übergewicht“, schreiben die Tierschützer weiterhin.

Zum Schluss sei das Paar so überfordert gewesen, dass sie als Kurzschlussreaktion die Aktion planten. Die Katze stand dabei die ganze Zeit unter Beobachtung im Auto der Melderin, bevor sie das Tier für einige Minuten neben den Müllcontainer platzierte.

Besitzer beweisen Einsicht

Am Ende bewies das Paar Einsicht und entschuldigte sich bei den Vereinsvorsitzenden des Tierschutzvereins unter Tränen. „Beide sagten zu, sämtliche Tierarztkosten zu zahlen, die bislang angefallen sind. Sie sind auch bereit, die Katze zurückzunehmen, wenn wir ihnen helfen, ihr Verhalten in den Griff zu kriegen“.