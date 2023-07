Hund in Dortmund erlebt tieftrauriges Schicksal – Tierfreunde sehen nur einen Ausweg

Ein Hund in Dortmund muss aktuell eine harte Zeit durchmachen, denn seine langjährige Begleiterin scheint ihn nicht mehr richtig zu verstehen. Sein Frauchen nicht mehr deuten, was der Rüde für Bedürfnisse hat. Aus diesem Grund hat die Tierschutzorganisation „Arche 90“ aus Dortmund jetzt einen öffentlichen Hilferuf gesendet.

„Wir suchen dringend eine Pflegestelle für Notfellchen ‚Eicki'“, startet das Tierheim den traurigen Aufruf. Aber was genau war passiert?

Hund in Dortmund sucht neues zu Hause

Hund Eicki kam vor einiger Zeit zur Tierschutzorganisation „Arche 90“, da seine Besitzerin schwer an Demenz erkrankt ist und nicht mehr in der Lage war, den 14-jährigen Hund zu versorgen. So vergisst die alte Frau immer wieder, ihm Wasser zu geben oder ihn zu füttern – ein Abschied von seinem Frauchen ist für Eike also leider unvermeidlich. Die Tierfreunde in Dortmund suchen jetzt dringend eine Pflegestelle – oder im besten Fall eine Endstelle – für den Hund.

Der 14-jährige Eicki hatte bisher noch keinen Kontakt zu anderen Hunden, deshalb ist unklar, wie sein Verhalten gegenüber anderen Tieren ist. Auch seine demente Besitzerin kann darüber keine Aussage mehr machen – ebenso wenig wie über den Gesundheitszustand des Hundes. Um diesen zu ermitteln, wird Eicki bald einen Besuch beim Tierarzt haben. Trotz der Unklarheiten hoffen die Tierschützer von „Arche90“, schon jetzt einen Platz für den Vierbeiner zu finden.

Hund in Dortmund: „Das ist unfair“

Das Schicksal des Hundes berührt die User bei Facebook. Eine Frau schreibt: „Och Mensch. Was ein kleiner süßer Opi. Wir haben zwei Junghunde, die ihn zu sehr stressen würden. Ich hoffe, er findet einen letzten ruhigen Platz, an dem er weiter altern darf“.

Eine andere Facebook-Userin hätte Eicki gerne genommen: „Ich wäre gerne für ihn eine Pflegestelle. Er wäre perfekt. Nur leider darf ich in meiner Wohnung keine Hunde halten. Das ist unfair. Einen eigenen Hund kann ich mir nicht leisten. Ruhige Hunde sind perfekt für mich“.

Wenn du Interesse an Eicki haben solltest, dann melde dich gerne telefonisch bei der Tierschutzorganisation „Arche 90“ in Dortmund unter 0231-875397 und hinterlasse eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Du kannst den Tierfreunden auch über das Kontaktformular mit dem Betreff „Tiervermittlung“ auf arche90.de schreiben. Weitere Nachrichten von Tierheimen aus der Region findest du hier.