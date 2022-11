Dortmund: Spezielles Angebot in der Thier-Galerie – doch es bleibt nur wenige Wochen

Die Thier-Galerie in Dortmund zählt zu den beliebtesten Einkaufsmöglichkeiten der Ruhrpottstadt. Täglich zieht sie rund 35.000 Besucher an. In der kommenden Advents- und Vorweihnachtszeit werden sich die Besucherzahlen wohl nochmal ordentlich erhöhen.

Dazu könnte auch ein neues Angebot beitragen, dass am Samstag, 12. November, Einzug in der Thier-Galerie in Dortmund halten wird. Dieses soll die Besucher ordentlich in Weihnachtsstimmung bringen. Aber Achtung: Du musst dich ranhalten, um das Angebot zu nutzen. Denn nach nur wenigen Wochen wird damit Schluss sein.

Dortmund: Thier-Galerie lockt mit neuem Pop-Up

Wie der Name „Pop-Up“ schon verrät, handelt es sich dabei um einen kurzfristig und provisorisch eingerichtete Laden. Das Konzept dieser Geschäfte ist einfach: Sie lassen sich in einem vorübergehend leerstehenden Bereich nieder und ziehen nach wenigen Wochen weiter.

Unter dem Motto „Ho-Ho-Holy“ soll kommenden Samstag etwas ganz Besonderes in der Thier-Galerie einziehen: Ein Selfiemuseum. Wer schon mal im Supercandy Pop-Up Museum in Köln war, der kann sich ungefähr vorstellen, was die Besucher in Dortmund zu erwarten haben.

Das ist die Thier-Galerie in Dortmund:

Einkaufszentrum im Südwesten der Innenstadt

wird vom Hamburger Unternehmen ECE Projektmanagement betrieben

zählt 160 Läden, über 33.000 Quadratmeter und rund 1.000 Mitarbeiter

Natürlich wird der „X-Mas Selfie Pop-Up“ in der Thier-Galerie wesentlich kleiner als in der rheinischen Großstadt ausfallen. Doch Besucher dürfen sich auf insgesamt fünf Weihnachtskulissen freuen. Wer in diesem Jahr vorhatte, persönliche Weihnachtskarten zu erstellen, wird in Dortmund sicherlich auf seine Kosten kommen. Doch nicht nur weihnachtliche Selfies locken in das vorübergehende Geschäft.

Dortmund: Eröffnung mit Star-Aufgebot

Wenn am 12. November um 14 Uhr die Türen des Selfiemuseums geöffnet werden, werden Besucher auch das ein oder andere bekannte Gesicht unter den Gästen entdecken. Denn zur Eröffnung haben sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Linda Teodosiu und die DJane Xandra angekündigt, die die Fotosessions musikalisch begleiten werden.

Weitere News:

Wenn du dir das Selfiemuseum in der Thier-Galerie in Dortmund einmal anschauen willst, musst du dich allerdings ranhalten: Denn nur bis einschließlich Dezember können Besucher lustige Weihnachts-Selfies schießen. Danach ist der Weihnachtszauber leider erst Mal wieder vorbei.