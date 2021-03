Dortmund: Großes Ladensterben wegen Lockdown? Kündigungswelle in der Thier-Galerie!

Die Corona-Pandemie stellt nicht nur eine gesundheitliche Gefahr für die Menschen da – langsam aber sicher richtet das Virus auch einen immensen wirtschaftlichen Schaden an.

NRW befindet sich im Lockdown – und Einkaufszentren wie die Thier-Galerie in Dortmund sind seit Mitte Dezember nahezu komplett geschlossen. Viele Geschäfte haben keine Umsätze, könnten ihre Läden kündigen.

Dortmund: Viele Mieter in Thier-Galerie haben Verträge gekündigt

Ausgerechnet in diesem Sommer feiert die Thier-Galerie in Dortmund ihr zehntes Jubiläum. Am 15. September 2011 eröffnete das Einkaufszentrum in Dortmund, das über 156 Geschäfte auf 33.000 Quadratmeter beherbergt.

Aktuell ist aber weder klar, wann die Geschäfte in der Galerie überhaupt wieder öffnen können – geschweige denn, wieviele Geschäfte es zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch geben wird.

Denn laut „Ruhr Nachrichten“ laufen zum zehnjährigen Bestehen des Einkaufszentrums zahlreiche Verträge mit den Mietern, die wegen des Corona-Lockdowns ohnehin kaum Einnahmen haben, aus.

Die Thier-Galerie in Dortmund feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen – doch welche Läden werden noch mitfeiern? (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

So ist es nicht erstaunlich, dass viele Nutzer „zunächst mal gekündigt haben“, wie Center-Manager Markus Haas erklärt. Eine konkrete Zahl der Kündigungen gab Haas nicht an, sagte aber: „Wir krempeln die Ärmel hoch und führen viele Gespräche.“

Dortmund: Erst im Sommer absehbar, wer in der Thier-Galerie bleibt

Dabei sei aber nicht jede Kündigung automatisch mit einem Auszug aus der Thier-Galerie verbunden – einige Inhaber wollen expandieren, andere abwarten oder sich auf das Online-Geschäft konzentrieren.

Wie viele Mieter genau ihre Geschäfte in der Thier-Galerie in Dortmund für immer schließen wollen, könne man laut Haas jetzt noch nicht abschätzen. „Mit Beginn des Sommers werden wir etwas klarer sehen“, zitieren die „Ruhr Nachrichten“ den Center-Manager. (kv)