Dortmund: Thier-Galerie schmückt für Black Friday – doch das geht nach hinten los

Die Thier-Galerie in Dortmund ist schon in Stimmung und hat schon fleißig für den kommenden Black Friday geschmückt.

Doch dass diese Aktion so sehr nach hinten losgeht, damit hat die Thier-Galerie in Dortmund nicht gerechnet.

Dortmund: Thier-Galerie erntet Kritik für Deko

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir euch auch in diesem Jahr mit unserer wunderschönen Weihnachtsdekoration ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfen“, schreibt die Thier-Galerie feierlich auf dessen Facebook-Seite.

Dortmund: So sah die Thier-Galerie nach dem ersten Tag des Shutdowns aus. Jetzt hat sie die Weihnachtsdekoration rausgeholt und sich sichtlich verändert. Foto: imago images / Oliver Schaper

Doch die Kundschaft nimmt es nicht so feierlich auf, wie erwatet.

Mehr Themen zu Dortmund:

Dortmund: Kunden kritisieren Deko

Statt einem Freudenausbruch und Jubel für das weihnachtliche Schmücken hagelt es Kritik von den Kunden. „Jedes Jahr die gleiche Deko“, schreibt ein Nutzer enttäuscht. „Alle Jahre wieder“, stimmt eine andere Nutzerin mit ein. „Habt ihr auch mal andere Deko?“, fragt eine weiterer Nutzer.

Doch es kommt noch schlimmer...

Das ist Thier-Galerie in Dortmund:

Eröffnung war am 15. September 2011

liegt im Südwesten der Innenstadt

auf dem Grundstück stand einst die Dortmunder Thier-Brauerei

wird vom Hamburger Unternehmen „ECE Projektmanagement“ betrieben

hat eine Verkaufsfläche von 33.000 Quadratmetern

im Einkaufszentrum befinden sich etwa 160 Geschäfte

Dortmund: „Lohnt sich echt nicht“

Eine Nutzerin schreibt sogar: „Die Deko ist doch jedes Jahr die gleiche. Dafür lohnt es sich echt nicht. So besonders ist die nun auch nicht.“ Daraufhin rechtfertigt sich die Galerie bestimmt, aber freundlich: „Die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Für unsere Weihnachtsdekoration bekommen wir jedes Jahr sehr zahlreich positives Feedback von unseren Besuchern.“

Kunden kritisieren die immerwährende Weihnachtsdekoration der Thier-Galerie in Dortmund. Foto: imago images / blickwinkel

Da liegt die Galerie richtig: Es gibt auch Kunden, die sich besonders jetzt während der Pandemie über ein bisschen Weihnachtsstimmung freuen und dies auf Facebook verkünden. So nimmt eine Frau die Galerie in Schutz und kommentiert mit argumentativen Umweltschutz-Hintergründen: „Für alle, die hier nach anderer Deko schreien. Überlegt mal, so ist es wenigstens nachhaltiger!“

Fazit der Diskussionsrunde: Geschmäcker sind unterschiedlich – und das ist auch gut so. (ali)