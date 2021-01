Dortmund: Zufall oder Wachablösung? Tesla öffnet ausgerechnet HIER Standort im Ruhrgebiet

Dortmund. Tesla kommt nach Dortmund. Das ist bereits länger bekannt. Doch nun ist auch klar, wo genau der US-Elektroautobauer seinen ersten Standort im Ruhrgebiet eröffnen will. Handelt es sich dabei um einen Zufall oder vielmehr um eine bewusste Wachablösung?

Dortmund: Tesla öffnet ausgerechnet HIER Standort im Ruhrgebiet

In den vergangenen Wochen gab es bereits Berichte darüber, dass Tesla ins Ruhrgebiet, genauer gesagt nach Dortmund, kommen wird. So will der US-Elektroautobauer in Holzwickede einen Standort eröffnen und das ausgerechnet auf der Ferdinand-Porsche-Straße.

Tatsächlich zieht Tesla in das ehemalige Porsche-Zentrum. Zufall? Oder steckt dahinter ein symbolischer Plan zur Wachablösung der deutschen Autoindustrie? Schließlich übernimmt Tesla den ehemaligen Standort der Konkurrenz, welche seinen neuen Standort nur wenige Hundert Meter weit hat. Darüber berichtet das Nachrichtenportal „Ruhr 24“.

Tesla in Dortmund: Eröffnung im Frühjahr

Beschäftigt werde eine „mittlere zweistellige Zahl“ von Mitarbeitern, die Eröffnung sei „im Laufe des Frühjahrs“ geplant, teilte das Unternehmen mit. Digital würden schon jetzt Kundenberatung und die Vereinbarung von Probefahrtterminen angeboten. Tesla wolle die Bereiche Service, Verkauf und Auslieferung zentralisiert unter einem Dach zusammenlaufen lassen, wie „Ruhr 24“ schreibt.

Tesla habe bundesweit gut 20 Standorte und plane weiteres Wachstum, so das Unternehmen. In NRW sei der Autobauer bisher im Rheinland, in Köln, Düsseldorf und Neuss vertreten. Nun expandiere das Unternehmen mit dem günstig gelegenen neuen Standort in unmittelbarer Nähe des Dortmunder Flughafens in das Ruhrgebiet. Das Personal werde gerade gesucht. (nk mit dpa)