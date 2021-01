Dortmund: Teenager betritt ehemalige Bank – plötzlich ist er gefangen

25 Jahre blieb der Mord an der Dortmunderin Nicole Schalla ungesühnt. Doch dann kam Bewegung in den Fall.

Dortmund: Jugendlicher im Tresor eingesperrt

Wie der 17-Jährige genau in den rund 20 Quadratmeter großen Tresorraum gelangt war, ist noch unklar. Für lange Zeit war auch nicht klar, wie er dort wieder herausgelangen sollte.

Denn es gab ein Problem: Die verriegelte Tür ließ sich mit dem ehemaligen Zugangscode nicht öffnen. Die inzwischen hinzugerufene Feuerwehr Dortmund bat daher das Technische Hilfswerk (THW) zur Einsatzstelle.

Ein 17-Jähriger war in Dortmund im Tresor einer leerstehenden Bank eingeschlossen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / McPHOTO

Auch das THW kommt mit schwerem Werkzeug nicht weiter

Sie erreichten Dortmund mit mehreren Fahrzeugen und schwerem technischem Gerät, doch gegen die rund 60 Zentimeter dicken Tresorwände kamen auch Spezialbohrmaschinen und Pressluftbohrer nicht an.

Erst gegen 5 Uhr am Morgen gab es endlich den Durchbruch, im wahrsten Sinne des Wortes. Dem THW gelang es mit Hilfe einer Fachfirma nach rund sechs Stunden, die Tür per Kettenzug und Spreizgerät zu öffnen.

So überstand der Jugendliche die Nacht im Tresor

Der Jugendliche blieb während seiner Zeit im Tresor zum Glück unverletzt. Durch Lüftungsschlitze in der Tür war die Sauerstoffzufuhr über die ganze Dauer des Einsatzes sichergestellt.

Dank der Schlitze konnte er ebenfalls während der ganzen Nacht über Sprechkontakt zu den Helfern und seiner Familie halten, die ihm vor Ort beistand.

Wie der 17-Jährige überhaupt in das Gebäude und in den Tresor gelangen konnte, ist derzeit unklar. Die Polizei Dortmund ermittelt. (vh)