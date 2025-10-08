Taxifahrt in Dortmund endet brutal: Fahrer schlägt Gast zusammen und nimmt ihm alles

Ein harmloser Heimweg im Taxi – und plötzlich beginnt der Albtraum.

Was einem 51-jährigen Mann aus Marsberg am frühen Freitagmorgen (3. Oktober) in Dortmund widerfuhr, klingt wie die Szene aus einem düsteren Krimi: Ein scheinbar gewöhnlicher Taxifahrer entpuppt sich als brutaler Räuber – und verschwindet spurlos in der Nacht.

Überfall in Dortmund: Mann wird überfallen

Es war früher Freitagmorgen, der 3. Oktober 2025, gegen 5.30 Uhr, als der 51-jährige Mann ein Taxi an der Dortmunder Schützenstraße bestieg. Ziel war der Hauptbahnhof. Doch diese Fahrt sollte anders enden als geplant.

Zunächst schien alles normal – bis der Taxifahrer eine ungewöhnliche Frage stellte und dem Fahrgast dazu aufforderte, seine Liquiditäten nachzuweisen. Der kam der Bitte des Fahrers nach und zeigte seinen mittleren dreistelligen Geldbetrag.

++ Auch spannend: Unfall an der Universität Dortmund: Autokran fährt in H-Bahn – eine Person verletzt ++

Kurz darauf, auf Höhe der Heyden-Rynsch-Straße, stoppte das Taxi laut der offiziellen Pressemeldung. Ohne Vorwarnung sprang der Fahrer aus dem Wagen, öffnete die Tür auf – und zerrte den Fahrgast an seiner Umhängetasche aus dem Auto. Dann schlug der Unbekannte mehrfach mit Fäusten auf sein Opfer ein, das wehrlos am Boden lag. Die Tasche mit Bargeld und Handy wurde ihm entrissen – dann stieg der Täter wieder ins Taxi und verschwand.

Polizei ermittelt

Zurück blieb ein leicht verletzter Mann – und viele Fragen. Die Dortmunder Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am frühen Freitagmorgen (3. Oktober) gegen 5.30 Uhr im Bereich Schützenstraße / Heyden-Rynsch-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann etwas zum flüchtigen Täter sagen?

Mehr News aus NRW:

Hinweise können gerne an die Kriminalwache Dortmund unter: 0231 / 132-7441 weitergeben werden.