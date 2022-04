Dortmund: Bombe am Stadion entschärft – Zugverkehr fährt wieder

Dortmund. Bombenfund in Dortmund!

In Dortmund ist in der Nähe der Strobelallee am Mittwoch (13. April) ein Blindgänger gefunden worden. Die Entschärfung soll noch am selben Tag beginnen.

Dortmund: Bombe entschärft

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll die Bombe bereits gegen 16 Uhr erfolgreich entschärft worden sein. Seitdem ist auch der Bahnverkehr auf der Strecke wieder wie gewohnt möglich.

Dortmund: Blindgänger am Stadion gefunden

Die amerikanische 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei Bauarbeiten gefunden worden. Der Blindgänger muss noch am Mittwoch von einem Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärft werden.

Zur Sicherheit wird das umliegende Gebiet in einem Radius von 250 Metern evakuiert. Anwohner sind nicht betroffen. Allerdings müssen Autofahrer Geduld mitbringen: Die Strobelallee und die umliegenden Straßen sind seit 14.30 Uhr gesperrt.

In Dortmund wurde in der Nähe des Stadions ein Blindgänger gefunden. Der Evakuierungsradius beträgt 250 Meter. Foto: Stadt Dortmund

Dortmund: Einschränkungen für Bahn-Reisende

Von der Evakuierung ebenfalls betroffen sind die Kleingartenanlagen „Emschertal“, „Bolmketal“, „Helenenberg“ sowie die Firmen Orthomed, der Deutsche Handball-Bund, das Pilates Zentrum Dortmund, die BVB-Evonik Fußballschule und die Zufahrt zum Tennisclub und zur Gastronomie Eintracht.

----------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

------------------

Und auch für Bahn-Reisende kommt es zu Einschränkungen: Die Bahnstrecke, die hinter dem Stadion entlang führt, wird von der Entschärfung betroffen sein. Dort verkehren die Linien RE11, RE57, RB52, RB53, RB59.

-----------------

Weitere Nachrichten aus Dortmund:

Dortmund führt neues Ticket für Bus und Bahn ein – es soll ein nerviges Problem lösen

Dortmund: Inflation zwingt Großkreutz-Kneipe zu schwerem Schritt – „Restaurantbesuch wird immer mehr zum Luxus!“

Dortmund: „Drachenlord“ wohnt jetzt im Ruhrgebiet – erste Hater belagern bereits sein neues Zuhause

-----------------

Eine Evakuierungsstelle wird von der Stadt übrigens nicht eingerichtet. (cf)