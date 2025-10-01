Streit in Dortmund eskaliert! Hundebesitzer verletzt Mann mit Messer im Gesicht ++ Polizei sucht IHN

Am Dienstagabend (30. September) eskalierte eine Auseinandersetzung in Dortmund. Dabei erlitt ein Mann Schnittwunden im Gesicht.

Der Täter, der mit einem kleinen weißen Hund unterwegs gewesen sein soll, ist derzeit noch auf der Flucht. Die Polizei gibt eine Beschreibung raus.

Streit in Dortmund eskaliert!

Am Dienstag (30. September) soll es zwischen zwei Männern in Dortmund in Höhe des Nordmarkts zu einem Streit gekommen sein, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Mitten in der Nacht, gegen 2.30 Uhr, fanden Beamten den Verletzten auf der Mallinckrodtstraße in Höhe Hausnummer 70 mit Schnittverletzungen im Gesicht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte er sich zuvor mit einem weiteren Mann gestritten. Dieser griff ihn an, schlug und trat ihn. Dabei verletzte er ihn mit einem Messer und flüchtete anschließend. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, es bestehe aber keine Lebensgefahr.

Tatverdächtiger auf der Flucht

Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter blieb bisher ohne Erfolg. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 0231/132-7441 bei der Kriminalwache Dortmund melden.

Zudem gibt die Polizei eine Zeugenbeschreibung heraus. Der mutmaßliche Täter soll etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein, er hat eine schlanke Statur und einen Bart. Er soll an dem Abend mit einem kleinen, weißen Hund unterwegs gewesen sein.