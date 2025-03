Dortmund: Nächster Verdi-Hammer! Streik verlängert

Die Streiks in Dortmund nehmen einfach kein Ende. Das gilt nicht nur für sämtliche Bus- und Stadtbahnlinien der DSW21, sondern auch für die die Müllabfuhr und Straßenreinigung in Dortmund.

So wird seit Samstag (8. März) im Tarifstreit auch der Dortmunder Entsorger EDG bestreikt. Die Folgen: Der Müll wird nicht abgeholt, die Straßenreinigung macht nur ein Minimum und Recyclinghöfe sind geschlossen. Jetzt folgt der nächste Streik-Hammer.

Dortmund: Nächster Verdi-Hammer steht bevor

Die Stadt selbst kündigte an, dass Verdi für Mittwoch (12. März) alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Bezirk Westfalen von Dortmund bis in den Hochsauerlandkreis zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen hat.

Betroffen sind sämtliche Bereiche der kommunalen Verwaltungen, Stadtbetriebe, Kitas, Verkehrsbetriebe, Entsorgungsunternehmen, Krankenhäuser und weitere öffentliche Einrichtungen. Dabei soll es aber wohl nicht bleiben.

Weitere Streiks geplant?

Die Stadt Dortmund berichtet, dass von Donnerstag (13. März) bis Samstag (15. März) weiterhin zahlreiche Beschäftigten in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Dortmund ihre Arbeit niederlegen. Verdi schadet der Stadt mit dem Vorhaben finanziell.

Der Streik geht also weiter und auch neue Ausfälle sind vorerst nicht auszuschließen. Dennis Kurz, stellvertretender Geschäftsführer im Verdi-Bezirk Ruhr-West sagt zu den Streiks in Dortmund und den restlichen Regionen: „Die Geduld der Beschäftigten ist am Ende. Wenn es kein Ergebnis gibt, müssen sich die Arbeitgeber auf eine massive Ausweitung der Warnstreiks einstellen.“ Es bleibt also zu hoffen, dass ein Ergebnis so schnell wie möglich eintritt, damit der Betrieb wie gewohnt weitergeht.