Dortmund wird lahmgelegt – Pendler müssen sich Plan B überlegen

Der Mega-Streik steht vor der Tür! Am Montag (27. März) steht ganz Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes still. Auch in Dortmund musst du dir dann überlegen, wie du von A nach B kommst.

Pendler brauchen am Montag ganz starke Nerven: Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Die Streikmaßnahmen werden den ÖPNV mit Bussen und Bahnen in Dortmund komplett stilllegen.

Dortmund: Auch Nacht-Express-Linien vom Streik betroffen

Wie die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) in einer Pressemitteilung bekanntgibt, bedeutet das, dass sämtliche Stadtbahn- und Buslinien an diesem Tag nicht fahren werden. Das gilt vom Betriebsbeginn (circa 3.30 Uhr) bis Betriebsende (circa 1.30 Uhr am Folgetag).

Von dem Streik betroffen sind auch die Nacht-Express-Linien der DSW21, die gegenwärtig um 0.15 Uhr oder 0.45 Uhr vom zentralen Ausgangspunkt „Reinoldikirche“ sternförmig in alle Stadtteile starten.

Dortmund: H-Bahn trotzdem im Einsatz

Auch die von DSW21 in den Nachbarstädten Castrop-Rauxel (480, 481, 482 und NE11) und Schwerte (430, 435 und NE25) betriebenen Buslinien sind davon betroffen. Die gemeinsam mit der Vestischen betriebene ExpressBuslinie X13 (Dortmund – Waltrop – Datteln) fällt am Montag ebenso aus.

Die Kunden-Center „Petrikirche“, „Hörde Bahnhof“ und „Castrop Betriebshof“ bleiben den ganzen Tag über geschlossen. Vom Streik nicht betroffen ist dagegen die Dortmunder Hängebahn – ein Lichtblick für die Studenten der Technischen Universität Dortmund. Dort fährt die sogenannte H-Bahn nämlich entlang.

Es gibt nicht nur für die Bahn-Fahrer in Dortmund schlechte Nachrichten: Autofahrer müssen jetzt tiefer in die Tasche greifen! In Dortmund werden die Parkgebühren erhöht. In der City und am Wallring zum Beispiel zahlst du dann 2,50 Euro pro Stunde. Bisher waren es ein Euro weniger. Alle Details dazu findest du hier.