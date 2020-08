In Dortmund ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen.

Dortmund: Straßenbahn-Unglück sorgt für Verkehrschaos in Nordstadt – junger Mann lebensgefährlich verletzt

Dortmund steht unter Schock.

Am späten Donnerstagnachmittag ist es in Dortmund zu einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Ein junger Mann wurde dabei von der Straßenbahn überrollt und lebensgefährlich verletzt.

Dortmund: Schweres Unglück mit Straßenbahn

Aus bislang ungeklärter Ursache war der laut Auskunft der Feuerwehr ein etwa 25 Jahre alte Mann von der Straßenbahn der Linie U49 erfasst und überfahren worden. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich zwischen den beiden Straßenbahn-Haltestellen Hafen und Schützenstraße. Da der junge Mann bei dem Unfall unter dem Schienenfahrzeug eingeklemmt wurde, mussten die Rettungskräfte zunächst die Straßenbahn bewegen. Ein echter Kraftakt.

------------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

hat 12 Stadtbezirke mit 62 Stadtteilen

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Ullrich Sierau (SPD)

------------------------------

Eine falsche Entscheidung hätte in dieser Situation das Ende für das Leben des Mannes bedeuten können. Über 30 Einsatzkräfte waren am Unglücksort, penibel bereitete die Feuerwehr die Bergungsmaßnahmen vor. Noch während der Verunfallte unter der Straßenbahn eingeklemmt war, begannen einzelne Helfer zudem bereits mit seiner Versorgung.

+++ Hund in Dortmund: Tierschützer sehen Vierbeiner und sind schockiert – „Sofort klar, dass ...“ +++

Die Feuerwehr sicherte anschließend die Straßenbahn gegen mögliches Wegrollen und trennte den Stromabnehmer von der Leitung. Erst danach konnte der Wagen der Bahn mit Hilfe von hydraulischem Werkzeug vorsichtig angehoben werden. Nachdem die Helfer das Unfallopfer geborgen hatten, wurde er unmittelbar in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Verkehr in Dortmund beeinträchtigt

Laut Auskunft der Feuerwehr Dortmund wurde er dort noch am späten Donnerstagabend operiert. Der junge Mann war jedoch nicht der einzige, der medizinische Betreuung bekam.

+++ Dortmund: Klinikum stellt kuriosen Zettel aus – ganz NRW betroffen! +++

Auch der Fahrer der Bahn wurde an der Einsatzstelle psychologisch betreut. Er hatte einen Schock erlitten. Die anderen Gäste in der Straßenbahn und am Bahnsteig blieben glücklicherweise unverletzt.

------------------------------

Mehr News aus Dortmund:

Dortmund: Riesen-Schock! Bauarbeiter machen mitten in der City gruseligen Fund

Dortmund: Amazon klopft bei der Tafel an – was dann passiert, macht sprachlos

Dortmund: Nicole Schalla (†16) vor 27 Jahren getötet - Angeklagter „fühlt sich unschuldig“

------------------------------

Durch den Unfall wurde auch der Feierabendverkehr in Dortmund beeinträchtigt. Da für die Bergungsarbeiten an der Mallinckrodtstraße die Gleise und die Straße voll gesperrt werden mussten, kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen. (dav)