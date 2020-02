In Dortmund wurde eine Fußgängerin von einer Straßenbahn angefahren. (Symbolfoto)

Dortmund: Straßenbahn erfasst Fußgängerin – entsetzlich, was eine 17-Jährige dann macht

Dortmund. Erschreckendes Ereignis in Dortmund! Eine Fußgängerin ist in Dortmund mit einer Straßenbahn zusammen gestoßen, wurde dabei verletzt – ähnlich schlimm war die anschließende Reaktion einer jungen Passantin (17)!

Dortmund: Straßenbahn fährt Frau an

Die Straßenbahn erfasste die 57-jährige Frau am Montagmorgen an der Haltestelle „Rüschebrinkstraße“ in Dortmund, als diese die Bahnschienen überqueren wollte.

Die Dortmunderin übersah die heranfahrende Bahn, dessen Fahrer sofort ein Bremsmanöver einleitete. Trotzdem wurde sie erfasst und stürzte zu Boden.

Dortmund: Teenie fotografiert Verletzte

Als Rettungskräfte die Verletzte in den Krankenwagen brachten, fiel den Polizisten vor Ort eine 17-jährige Dortmunderin auf die ein Foto vom verletzten Unfallopfer machte. „Nicht ganz so heimlich wie sie offenbar dachte“, schreibt die Polizei.

Besonders schlimm: Die Aufnahme war mit einer App gemacht und sofort weiter verschickt worden, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Glücklicherweise fiel das junge Mädchen den Polizeibeamten auf, sie stellten ihr Mobiltelefon sicher und stellten Anzeige wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. (kv)