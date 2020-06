Dortmund: Stadt nimmt in Coronakrise Obdachlose ins Visier - sie müssen jetzt tatsächlich ...

Dortmund. Das Coronavirus macht vor Niemanden Halt, auch nicht vor Obdachlosen. Deswegen waren auch sie dazu angehalten, sich an die Corona-Regeln zu halten. In Dortmund hat das Ordnungsamt nun mehrere Bußgelder verhängt an wohnungslose Menschen – weil sie sich an die Abstandsregeln nicht gehalten haben.

Die Obdachlosenzeitschrift „Bodo“ hat laut den Ruhrnachrichten darüber berichtet, dass Anfang Mai vom Ordnungsamt Dortmund mehrere Obdachlose zur Bußgeldzahlung von mehr als 200 Euro verdonnert wurden.

Obdachlose müssen tief in die Tasche greifen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ordnungsamt Dortmund verhängt hohe Bußgelder gegen Obdachlose

In einem Fall hätten zwei obdachlose Brüder einen dritten Wohnungslosen zufällig auf der Straße getroffen. Zu diesem Zeitpunkt war das Treffen mit mehr als zwei Menschen in der Öffentlichkeit verboten. Wie lange die drei Männer zusammengestanden haben, sei unklar. Allerdings wurde jedem von ihm das Bußgeld von über 200 Euro aufgebrummt.

Dass dieses Bußgeld kaum bezahlt werden kann, bleibt dabei unbedacht. Als Ersatzleistung für die Geldstrafe können die Betroffenen von einem Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Das würde knapp 20 Tage Gefängnis bedeuten, berichten die Ruhrnachrichten.

Obdachlose werden Geldstrafen wegen Corona-Regeln aufgebrummt

Ein anderer Fall habe sich an einem Kiosk am Wall in Dortmund zugetragen. Dort habe ein obdachloser Mann gestanden, als mehrere andere Menschen dazugekommen wären. Zwei Beamte des Ordnungsamtes haben dies beobachtet, dann allerdings unterschiedlich entschieden.

Während ein Beamter von der Schuld des Obdachlosen und somit auch von dem Bußgeld absehen wollte, beharrte seine Kollegin auf dem Bußgeldbescheid. Einen Bescheid, den auch dieser Obdachlose vermutlich nie bezahlen können wird.

Das sind die aktuellen Corona-Regeln in NRW

Maskenpflicht wurde bis zum 1. Juli verlängert

private Feste wie Hochzeiten und Abschlussfeiern sind mit höchstens 50 Teilnehmern erlaubt

es bleibt beim Abstandsgebot von 1,5 Metern im öffentlichen Raum

Drinnen dürfen zehn Menschen zusammenkommen, draußen 30

grillen ist wieder erlaubt

Regeln ab Montag, 15. Juni gültig

Wie viele Obdachlose mit einem Bußgeld bestraft worden sind, ist unklar. Darüber werde keine gesonderten Akten geführt, heißt es von der Stadt Dortmund. (fb)