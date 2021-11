Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Dortmund: Stadt verschärft Maskenpflicht in Innenstadt! DAS musst du schon ab morgen beachten

Dortmund. In Dortmund gilt wieder eine Maskenpflicht in der Innenstadt! In ganz NRW werden die Corona-Maßnahmen verschärft.

Darauf reagieren jetzt auch die Ruhrgebietsstädte. Was das für deinen Einkaufbummel in Dortmund bedeutet, erfährst du hier.

Dortmund: Maskenpflicht in der Innenstadt – auch auf dem Weihnachtsmarkt

Wer ab sofort durch die Dortmunder Innenstadt zieht, muss mindestens eine medizinische, wenn nicht eine FFP2-Maske tragen. Mit dieser Wiedereinführung der Maskenpflicht reagiert die Stadt auf die steigenden Infektionszahlen während der andauernden Corona-Pandemie.

In Dortmund herrscht wieder Maskenpflicht! Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Doch ganz so einfach ist die Regelung nicht, denn sie gilt nicht nur an bestimmten Plätzen, sondern auch während festgelegter Uhrzeiten. Betroffen davon sind Teile der Innenstadt sowie der Wochenmarkt und auch der Weihnachtsmarkt.

Hier eine Übersicht der Plätze der Dortmunder Innenstadt, an denen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss:

Markt

Durchgang Markt Reinoldikirchplatz

Reinoldikirchplatz

Friedhof

Hansaplatz

Platz von Netanya

Kleppingstraße

Willy-Brandt-Platz

Platz von Leeds

Kampstraße

Platz Der Deutschen Einheit

Katharinenstraße

Katharinenstraße Ecke Kampstraße

Teilfläche Petrikirchplatz

Die Maskenpflicht gilt hier jeweils während der Öffnungszeiten der Dortmunder Weihnachtsstadt, also montags bis donnerstags von 10.00 bis 22.00 Uhr, freitags und samstags bis 23.00 Uhr und sonntags erst ab 12.00 bis 22.00 Uhr.

Dortmund: Maskenpflicht auch auf den Wochenmärkten – SIE sind davon ausgenommen

Weiterhin gilt die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen Westen- und Ostenhellweg immer zwischen 9.00 und 20.00 Uhr, jedoch nicht in den Seitenstraßen. Bei den Wochenmärkten wird die Sache dann schon wieder komplizierter.

Auf folgenden Wochenmärkten gilt die Maskenpflicht meist zwischen 7.00 und 13.00 Uhr:

Hansamarkt: mittwochs 7.00 bis 14.00 Uhr, samstags bis 15.00 Uhr, freitags 8.00 bis 15.00 Uhr

Nordmarkt: dienstags und freitags 7.00 bis 13.00 Uhr

Davidismarkt: samstags 7.00 bis 13.00 Uhr

Aplerbecker Markt: donnerstags 7.00 bis 13.00 Uhr

Brackeler Markt: donnerstags 7.00 bis 13.00 Uhr

Dorstfelder Markt: freitags 7.00 bis 13.00 Uhr

Evinger Markt: freitags 7.00 bis 13.00 Uhr

Hörder Markt: dienstags und freitags 7.00 bis 13.00 Uhr

Hombrucher Markt: mittwochs und samstags 7.00 bis 13.00 Uhr

Huckarder Markt: dienstags und freitags 7.00 bis 13.00 Uhr

Lütgendortmunder Markt: mittwochs und samstags 7.00 bis 13.00 Uhr

Mengeder Markt: mittwochs und samstags 7.00 bis 13.00 Uhr

Scharnhorster Markt: donnerstags 7.00 bis 13.00

Ausgenommen von Regel sind Kinder bis zum Schuleintritt, bis zum 13 Lebensjahr darf noch eine Alltagsmaske getragen werden. Wer aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann, muss das nachweisen können.

Zudem darf an festen Steh- oder Sitzplätzen an Imbissen die Maske runtergezogen werden, damit die gekauften Speisen und Getränke verzehrt werden können. Verkäufer in den Weihnachtsmarkt-Buden dürfen bei vergleichbarem Schutz, wie Plexiglas-Abtrennungen, ebenfalls auf die Maske verzichten. Gelten soll die Maskenpflicht zunächst bis einschließlich dem 21. Dezember, wie die Stadt Dortmund ankündigt. (mbo)