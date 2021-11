Dortmund stellt Mega-Weihnachtsbaum wieder auf – Aktion geht nach hinten los „Künstliches Ungetüm“

Dortmund. Diese Aktion geht nach hinten los! Ein User postete in einer Dortmunder Facebook-Gruppe ein Bild des größten Weihnachtsbaums der Welt, dessen Aufbau kürzlich in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt begonnen hat. Doch das Comeback des Rekord-Baums sorgt für Kritik!

Die Facebook-Community zeigt sich teilweise alles andere als begeistert. Hier erfährst du, warum der Aufbau des größten Weihnachtsbaums der Welt in Dortmund so viele Gemüter erregt.

Dortmund: Größter Weihnachtsbaum der Welt stößt nicht nur auf Begeisterung – ganz im Gegenteil

Mit den Worten „Es geht voran“ postete ein User das Bild des Aufbaus des XXL-Weihnachtsbaums in eine Facebook-Gruppe. Während einige Nutzer daraufhin ihre Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt äußern, zeigen sich viele alles andere als begeistert.

Ein User ärgert sich: „Braucht niemand, ein einzelner kleiner Baum würde reichen, aber es muss ja die Kasse klingen. Bei den aktuellen Zahlen hoffe ich nur, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet“. Eine andere Facebook-Nutzerin fragt: „Wie viele Tannen werden für dieses künstliche Ungetüm verbraten?“.

Andere User können diese Ansicht nicht ungedingt teilen, scheinen dem gigantischen Baum jedoch auch nicht per se positiv gegenüber zu stehen: „Ist wohl das erste Mal, dass ich mich über den Baum freue. Letztes Jahr hat die Weihnachtsstimmung in der City so gefehlt“.

Betrachtet man Kommentare unter dem Facebook-Post, wird also klar, dass der größte Weihnachtsbaum der Welt durchaus für Diskussionspotenzial sorgt. (lb)