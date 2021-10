Dortmund: Marsch für toten „SS-Siggi“ – als DIESER Satz fällt, applaudieren die Rechtsextremisten

Dortmund. Aufruhr in Dortmund am Samstag!

Letzten Sonntag starb der Neonazi Siegfried Borchardt („SS-Siggi“). Er galt als eine der führenden Personen der rechtsextremen Szene in Dortmund.

Dortmund: Rechtsextremer Trauermarsch nach dem Tod von „SS-Siggi“. (Archivbild) Foto: Ina Fassbender / dpa

Die rechtsextreme Partei „Die Rechte“ hat deshalb für Samstag zu einem „Trauermarsch“ für den Kriminellen nach Dortmund eingeladen. Die Polizei reagiert mit einem massiven Aufkommen – und verärgert mit einer Maßnahme direkt zu Beginn die Teilnehmer.

Dortmund: Rechtsextreme Szene versammelt sich – schon der Start sorgt für Ärger

Um sich von dem verurteilten Straftäter zu „verabschieden“, hat die rechte Szene am Samstag um 14 Uhr eine Veranstaltung vor dem DFB-Museum gegenüber vom Hauptbahnhof in Dortmund angemeldet.

Von dort wollen die Rechtsextremen zum letzten Wohnort von „SS-Siggi“ in der Emscher-/Thusneldastraße im Stadtteil Dortstfeld ziehen. Doch schon zum Start gab es Ärger zwischen Polizei und Anhängern der Szene.

Wir halten dich über die Auswirkungen auf dem Laufenden.

Samstag, 9.10.2021

15.30 Uhr: Menge applaudiert bei DIESEM Satz

Immer wieder kommt es während einer Rede auf den verstorbenen Kriminellen auch zu Zwischenrufen durch die Teilnehmer. „Er war ein Sozialschmarotzer“ wird über Siegfried Bochert gesagt – und die Menge applaudiert.

Auch die vermeintliche Todesursache von „SS Siggi“ kommt zur Sprache. So hatte der Dortmunder schon seit längerem eine schwere Thrombose.

15.20 Uhr: „Trauermarsch“ geht los – Störungen von Gegendemonstranten

Die Teilnehmer setzen sich in Bewegung, der „Trauermarsch“ für „SS Siggi“ startet mit über einer Stunde Verzögerung. Direkt wird der Zug von Gegendemonstranten gestört, „Wir pissen auf dich Siegfried Borchert“ und „Nazis raus“ ist zu hören.

15.10 Uhr: Erneut Zoff! Teilnehmer sollen sich „die nächsten Wochenenden frei nehmen“

Wieder ärgern sich „Die Rechten“ über die Polizei vor Ort. Der Grund: Die Teilnehmer des „Trauermarsches“ wollten währenddessen Dortmund-Fahnen halten, das wurde ihnen nun von den Beamten untersagt. Der Sprecher der Veranstaltung äußert sich per Mikrofon: „Da kann man nur im Nachgang was machen“ – die heutigen Teilnehmer sollen sich die nächsten Wochenenden frei nehmen. Wofür genau wird nicht gesagt.

14.35 Uhr: Verzögerung des Marsches sorgt für Zoff – Sprecher der „Rechten“ macht Polizei Vorwürfe

Der Marsch ist noch immer nicht gestartet, die Personenkontrollen laufen noch. Das sorgt für Unmut unter den Teilnehmern, der Sprecher macht eine Durchsage: „Wir bedanken uns bei der Polizei, dass wir wegen der langen Kontrollen im Zelt eine Stunde später anfangen.“

Dortmund: Polizei-Kontrollen vor dem Marsch für „SS Siggi“ sorgen für Verzögerung das gefällt den Teilnehmern gar nicht. Foto: Der Westen

Außerdem teile man mit, dass man die Veranstaltung um eine Stunde verlängere, von 18 Uhr auf 19 Uhr. Eine Sprecherin der Polizei bestätigt die neue Zeit gegenüber Der Westen.

14.30 Uhr: Mehr Teilnehmer als angemeldet vor Ort – Polizei kontrolliert

Es sind jetzt deutlich mehr Teilnehmer als angemeldet vor Ort, mindestens 350 Personen, wie eine Sprecherin der Polizei Dortmund gegenüber Der Westen angibt. Angemeldet waren 250 Menschen.

Die Polizei kontrolliert jeden Teilnehmer einzeln, sie werden in einem weißen Zelt auf ihre Person kontrolliert, ebenso ihre Taschen. Man möchte wissen, mit wem man es zu tun hat.

14.13 Uhr: Leichenzug für „SS-Siggi“

Es wird voller, die „Rechte“ haben einen richtigen Leichenzug für den verstorbenen Kriminellen gemacht und mitgebracht.

14.00 Uhr: Lage am Treffpunkt noch ruhig

Die Anhänger des Marsches versammeln sich am Hauptbahnhof Dortmund, die Polizei registriert weniger Menschen als erwartet. Noch ist die Lage ruhig, die Teilnehmer des „Trauermarsches“ werden in einem gesonderten Bereich gesammelt. Zugänge zum Hauptbahnhof oder den Wällen sind nicht beeinträchtigt.

Freitag, 8.10.2021

20:48 Uhr: Dortmunder Polizei richtet Bürgertelefon ein

Neben einer Reihen von Maßnahmen, hat die Dortmunder Polizei ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist am Einsatztag ab 10.00 Uhr unter der Telefonnummer 0231/132-5555 zu erreichen.

14:59 Uhr: Auf diesen U-Bahn-Linien drohen in Dortmund Probleme

Das Dortmunder Nahverkehrsunternehmen DSW21 warnt im Vorfeld der Demonstrationen ab Mittags vor „spürbaren Einschränkungen im Bus- und Stadtbahnverkehr“. Das Nahverkehrsunternehmen geht davon aus, dass vorwiegend die Innenstadt, Dorstfeld und Marten und dabei insbesondere die Stadtbahnlinien U43 und U44 betroffen sein werden.

11.23 Uhr: Polizei Dortmund warnt vor Einschränkungen im Stadtgebiet

Die Polizei Dortmund fürchtet, dass der Aufzug der rechtsextremen Szene Einschränkungen für Anwohner haben dürfte.

So warnen die Beamten ab dem frühen Nachmittag bis in die Abendstunden vor Verkehrsproblemen in der westlichen Innenstadt sowie auf der Verbindung Rheinische Straße, Dorstfelder Hellweg in Richtung Dortmund-Dorstfeld.

Auch der öffentliche Nachverkehr könnte nach Angaben der Polizei davon betroffen sein

--------------

Das war „SS-Siggi“ aus Dortmund:

Bürgerlicher Name: Siegfried Borchardt

Galt als Kopf der rechtsextremen Szene in Dortmund

War mehrfach im Knast, u.a. wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung

Bei der Kommunalwahl 2014 gewann er für „Die Rechte“ einen Sitz im Stadtrat

Nach schwerer Krankheit verstarb „SS-Siggi“ Anfang Oktober 2021

--------------

11.16 Uhr: Gegenveranstaltungen in Dortmund – Polizei hat wichtiges Ziel

Es wird nicht die einzige Veranstaltung an diesem Tag in Dortmund bleiben. So wurden anlässlich des rechtsextremistischen Aufzugs zahlreiche Gegenveranstaltungen bei der Polizei angemeldet.

Die Polizei Dortmund ist gewarnt und setzt am Samstag eine große Zahl an Kräften ein, um die Lager zu trennen: „Das Ziel der Maßnahmen wird es sein, friedliche Demonstrationen zu schützen, aber auch mit aller gebotenen Konsequenz gegen Straftäter einzuschreiten“, so ein Sprecher der Polizei Dortmund.

--------------

Weitere Meldungen aus Dortmund:

--------------

11.01 Uhr So viele Rechtsextreme werden in Dortmund erwartet

Nach Angaben der Polizei Dortmund rechnet der rechtsextremistische Anmelder mit rund 250 Teilnehmern. Der Aufzug sei unter „sehr strengen und umfangreichen Auflagen“ genehmigt worden. (ak, kk, kv)