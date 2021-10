Dortmund: Tod von „SS-Siggi“ ++ Rechtsextreme Szene rottet sich zusammen ++ Polizei warnt

Dortmund. Mit dem Tod von „SS-Siggi“ hat die rechtsextreme Szene in Dortmund in dieser Woche ihre größte Gallionsfigur verloren.

Die rechtsextreme Partei „Die Rechte“ hat für diesen Samstag in Gedenken an den verstorbenen „SS-Siggi“ zu einem Trauermarsch nach Dortmund eingeladen. Die Polizei reagiert mit einem massiven Aufkommen.

Dortmund: Rechtsextreme Szene versammelt sich HIER

Um sich von dem verurteilten Straftäter zu verabschieden, hat die rechte Szene am Samstag um 14 Uhr eine Veranstaltung vor dem DFB-Museum gegenüber vom Hauptbahnhof in Dortmund angemeldet.

Siegfried Borchardt, genannt „SS Siggi“ ist tot. (Archivbild) Foto: SuccoMedia / Jan-Timo Schaube / dpa

Von dort wollen die Rechtsextremen zum letzten Wohnort von „SS-Siggi“ in der Emscher-/Thusneldastraße im Stadtteil Dortstfeld ziehen. Wir halten dich in einem Newsblog über das Geschehen auf dem Laufenden:

Freitag, 8.10.2021

11.23 Uhr: Polizei Dortmund warnt vor Einschränkungen im Stadtgebiet

Die Polizei Dortmund fürchtet, dass der Aufzug der rechtsextremen Szene Einschränkungen für Anwohner haben dürfte.

So warnen die Beamten ab dem frühen Nachmittag bis in die Abendstunden vor Verkehrsproblemen in der westlichen Innenstadt sowie auf der Verbindung Rheinische Straße, Dorstfelder Hellweg in Richtung Dortmund-Dorstfeld.

Auch der öffentliche Nachverkehr könnte nach Angaben der Polizei davon betroffen sein

Das war „SS-Siggi“ aus Dortmund:

Bürgerlicher Name: Siegfried Borchardt

Galt als Kopf der rechtsextremen Szene in Dortmund

War mehrfach im Knast, u.a. wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung

Bei der Kommunalwahl 2014 gewann er für „Die Rechte“ einen Sitz im Stadtrat

Nach schwerer Krankheit verstarb „SS-Siggi“ Anfang Oktober 2021

11.16 Uhr: Gegenveranstaltungen in Dortmund – Polizei hat wichtiges Ziel

Es wird nicht die einzige Veranstaltung an diesem Tag in Dortmund bleiben. So wurden anlässlich des rechtsextremistischen Aufzugs zahlreiche Gegenveranstaltungen bei der Polizei angemeldet.

Die Polizei Dortmund ist gewarnt und setzt am Samstag eine große Zahl an Kräften ein, um die Lager zu trennen: „Das Ziel der Maßnahmen wird es sein, friedliche Demonstrationen zu schützen, aber auch mit aller gebotenen Konsequenz gegen Straftäter einzuschreiten“, so ein Sprecher der Polizei Dortmund.

11.01 Uhr So viele Rechtsextreme werden in Dortmund erwartet

Nach Angaben der Polizei Dortmund rechnet der rechtsextremistische Anmelder mit rund 250 Teilnehmern. Der Aufzug sei unter „sehr strengen und umfangreichen Auflagen“ genehmigt worden. (ak)