Dortmund: Da bist du baff! Revierstadt belegt in DIESEM Ranking weltweit Platz 4

Wer an Dortmund denkt, hat vielleicht den BVB im Kopf, die B1, die Westfalenhallen und den Westenhellweg.

Dass aber Dortmund in einem ganz bestimmten Ranking an der Spitze von Deutschland steht und weltweit sogar auf Platz 4, damit würden die wenigsten rechnen.

Dortmund steht Deutschlandweit an der Spitze eines speziellen Rankings

Selbst Heiko Just vom Grünflächenamt der Stadt Dortmund ist überrascht gewesen, als eine Studie diese Erkenntnis ans Licht brachte: Dortmund ist grün. Und zwar ist Dortmund die grünste Stadt in Deutschland.

„Damit hatten wir nicht gerechnet, dass wir einen solchen Platz belegen. Als ehemalige Industriestadt die viertgrünste der Welt zu sein, das ist eher ein Aha-Effekt. Und das soll aber auch so bleiben“, betont Heiko Just in der Sendung „Dortmund live“.

BVB-Maskottchen Emma hilft dabei, den Boden rund um das Stadion für Insekten interessanter zu machen. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

Satellitenbilder zeigen, wie grün Dortmund wirklich ist

63,3 Prozent der Stadtfläche Dortmunds sind grün. Das Start-Up „Overtory“ aus den Niederlanden und der USA hat Satellitenbilder aus 155 Städten ausgewertet und das aus 60 Ländern.

Und damit Dortmund erstens so grün bleibt und am besten noch viel grüner wird, hat die Stadt einiges vor.

„Je mehr Grün wir haben, desto lebenswerter wird eine Stadt. Jeder Baum und jeder Strauch ist wichtig“ betont Heiko Just.

Schottergärten sollen vielleicht aus Dortmund verbannt werden

Das Thema Schottergärten sei deswegen auch auf der Agenda der Stadt. Besonders in Neubaugebieten denke man durchaus auch über ein Verbot nach wie es in anderen Bundesländern bereits ausgeübt wird.

Unter den Top Ten der grünsten Städte weltweit sind insgesamt übrigens vier deutsche Städte.

Das sind die zehn grünsten Städte der Welt:

Charlotte, USA Durban, Südafrika Vilnius, Litauen Dortmund, Deutschland Krakau, Polen Stuttgart, Deutschland Austin, USA Würzburg, Deutschland Zürich, Schweiz Heidelberg, Deutschland

Da scheint Deutschland in vielen Bereichen des Landes durchaus einiges richtig zu machen in Sachen Grünflächen und Naherholungsgebiete. (fb)