Dortmund: Spaziergänger blicken auf den Phoenix-See – und alarmieren sofort die Feuerwehr

Dortmund: Als Spaziergänger dieses Detail am Phoenix-See bemerkten, alarmierten sie sofort die Feuerwehr. (Symbolbild)

Dortmund. Schreckmoment für einige Spaziergänger in Dortmund!

Eigentlich wollten sie nur das herrliche Winterwetter bei einer Runde um den Phoenix-See genießen. Doch als sie genauer hinsahen, alarmierten sie sofort die Feuerwehr Dortmund.

Dortmund: Fußspuren auf Phoenix-See! Spaziergänger rufen Feuerwehr

Denn im Schnee, der sich auf der Eisdecke des gefrorenen Phoenix-Sees niedergelassen hatte, entdeckten die Spaziergänger Fußspuren. Die dazugehörige Person war jedoch nirgends zu sehen. Die große Sorge: Ist hier möglicherweise jemand ins Eis eingebrochen und ins eisige Wasser gestürzt?

Die Feuerwehr Dortmund löste sofort einen Großalarm aus, um die vermisste Person zu suchen.

Person meldet sich selbst bei der Feuerwehr

Doch wie sich nach einiger Zeit herausstellte, war der Aufwand vergebens.

Denn der Mann, der für die Fußspuren verantwortlich war, meldete sich schließlich selbst bei der Feuerwehr, um Entwarnung zu geben. Ihm war glücklicherweise nichts geschehen, berichtet die WDR Lokalzeit.

Feuerwehr mit eindringlicher Warnung

Doch trotz dieses Happy Ends warnt die Feuerwehr eindringlich davor, sich unbedacht auf die gefrorene Seeoberfläche zu begeben: „Die Eisdecke auf Seen ist an den meisten Orten noch viel zu dünn, um Menschen zu tragen. Bitte nicht betreten.“ (at)