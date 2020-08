Dortmund: Spaziergänger laufen durch Park – als sie das Ausmaß der Verwüstung sehen, sind sie geschockt

Dortmund. Die Hitze in NRW lockt die Menschen vor allem an den Abenden in der Hoffnung auf Abkühlung nach draußen. Auch zwischen den hochgewachsenen Bäumen des Westparks in Dortmund haben viele Anwohner nach milderen Temperaturen gesucht.

Doch statt erfrischenden Temperaturen fanden sie dort massenweise Flaschen, Plastik, Essensreste – und jede Menge feiernde Menschen. Der Anblick der Grünanlage in Dortmund sorgte am Wochenende für einen regelrechten Schockt bei den Anwohnern.

Dortmund: Unglaublich, was Anwohner am Westpark entdecken

Wegen der Corona-Krise sind die Diskotheken in Dortmund noch immer geschlossen. Zwar empfangen Kneipen und Biergarten inzwischen wieder Gäste, doch viele zieht es anscheinend dennoch auf die Grünflächen der Stadt.

In der Nacht zum Sonntag beschwerten sich Anwohner dann bei der Polizei über laute Musik aus Richtung des Westparks.

Unglaubliche Szenen am Westpark in Dortmund

Dort angekommen trauten die Beamten ihren Augen kaum: Rund 400 Menschen feierten dort eine ausgelassene Party, ausgestattet mit Campingstühlen, Kühlboxen und eben lauter Musik.

Dortmund: Bei den heißen Temperaturen treffen sich viele Dortmunder abends im Park. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

Weil die Anwohner den Krach als störend empfanden, beendeten die Beamten die Treffen im Park und schickten die Feiernden nach Hause. Gegen 45 Menschen sprachen die Beamten dazu Platzverweise auf.

Hinzu kamen Verstöße gegen die Parkordnung sowie 30 Ermahnungen.

Für die Anwohner kehrte damit zwar Ruhe ein, doch ein Grund zum Ärgern blieb: Nur die wenigsten Besucher nahmen im Anschluss an die Feierei ihren Müll wieder mit nach Hause. (vh)