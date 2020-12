Dortmund geht nächsten drastischen Schritt an Silvester – für Anwohner kommt das unerwartet

DER WESTEN ist für dich in den Heißluftballon gestiegen und hat das Ruhrgebiet von oben gefilmt.

Dortmund. Der kommende Jahreswechsel wird wegen der Corona-Pandemie auch in Dortmund ganz anders ablaufen als bisher. Statt ausgelassener Partys und exzessiver Böllerei bis tief in die Nacht hinein sind gemütliche Treffen im engsten Familien- und Freundeskreis an der Tagesordnung.

Doch Dortmund geht jetzt noch einen drastischen Schritt weiter, um die Corona-Zahlen so gering wie nur möglich zu halten – mit Folgen für alle Anwohner!

Dortmund verkündet weitere Maßnahmen für die Silvesternacht

Dass das Versammlungsverbot auch zum Jahreswechsel auch in Dortmund besteht, ist den meisten Anwohnern bestens bekannt. An bestimmten Orten in der Stadt hat Dortmund dessen Regelungen allerdings nochmals verschärft. Betroffen sind:

die Verbotszonen um den Hauptbahnhof

das Umfeld von St Reinoldi- und St. Marienkirche

die Straßen im Umfeld der Möllerbrücke ausgeweitet

Dort gilt: Von 22 Uhr in der Silvesternacht bis 1 Uhr am Neujahrsmorgen dürfen sich dort nur noch maximal zwei Personen treffen.

Damit geht die Stadt deutlich weiter als die NRW-Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen, durch die Treffen zwischen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt sind. An den Orten ist auch das Abbrennen von Feuerwerk untersagt.

Dortmund: Achtung – Fahrplanänderung bei Bus und Bahn!

Neben den verschärften Corona-Maßnahmen gibt es auch Änderungen für den Nachhauseweg in der Silvesternacht: Die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) setzen zum Jahreswechsel die Fahrten des Nachtexpress aus.

Das bedeutet: Zwischen 22.30 Uhr und 4 Uhr in der Früh ist kein Bus und keine Bahn in der Stadt unterwegs. Erst danach nehmen die Frühfahrten wieder den Betrieb auf.

Ab 8 Uhr fahren Bus- und Stadtlinien nach dem Sonn- und Feiertagsplan, gibt die DSW21 auf ihrer Website bekannt.

An Silvester fahren die Bahnen zunächst bis ca. 15 Uhr nach dem Samstagsfahrplan und wechseln anschließend bis 22.30 Uhr zum Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Dortmund: Das sagt der OB zu den verschärften Regeln

In der gesamten Stadt gilt außerdem nach wie vor: Im öffentlichen Raum darf kein Alkohol getrunken werden – unabhängig von der Uhrzeit.

Oberbürgermeister Thomas Westphal appelliert zudem an alle Dortmunder, sich zum Jahreswechsel besonnen zu verhalten. „Wir müssen jetzt solidarisch aufeinander achten. Daher meine Bitte: Halten Sie sich an die Corona-Regeln und verzichten Sie in diesem Jahr auf die Partys und auf das Böllern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Man dürfe Personal und die Betten in den Kliniken nicht noch mehr belasten. Die meisten Menschen in Dortmund verhielten sich bislang umsichtig, ein solches Benehmen sei auch zum Jahresende unabdingbar. „Für uns alle wird es ein ungewöhnliches Silvester sein, an das wir uns sicher noch lange erinnern werden.“ (vh)