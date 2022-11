Dortmund: Beliebter Club macht plötzlich dicht – Fans fallen aus allen Wolken! „Tut weh“

Ganz bittere Kunde für die Partyszene in Dortmund. 16 Jahre lang bereicherte der Silent-Sinners-Club unter der Möllerbrücke das Dortmunder Nachtleben. Doch jetzt wendet sich der Betreiber mit einer persönlichen Botschaft an seine Gäste.

„Das Kapitel endet jetzt“, teilte Sebastian Noetzel am Donnerstag (17. November) bei Instagram mit. „Das macht mich ein bisschen traurig“, gab der Club-Inhaber zu und geht davon aus, dass es auch anderen so gehen könnte. „Aber wir sollten nicht traurig sein sondern eher feiern, was hier alles Tolles passiert ist“, wünscht sich der Gründer des Clubs aus Dortmund. Allzu viele Gelegenheiten dazu wird es aber nicht mehr geben.

Dortmund: Club schließt mit Abschiedsparty

Warum der Silent-Sinners-Club schließt, lässt Sebastian Noetzel offen. Es gebe dafür verschiedene Gründe, auf die er nicht näher eingehen möchte. Lieber wolle er allen danken, die in den vergangenen Jahren im Keller unter der Brücke gearbeitet haben. Ob als DJ’s, Securitys, Barkeeper oder Reinigungskräfte. Ein besonderer Dank gelte allen Gästen, die über die Jahre mitgefeiert und „die Hände oben gehalten haben“. Und genau das wolle Noetzel noch einmal erleben. Bis zur Schließung des Clubs gebe es noch einige Partys.

Am 17. Dezember sei dann endgültig Schluss. „Dem Unterschlupf wird ein gebührender Abschied bereitet – da bin ich ganz sicher“, erklärt Noetzel. Viele Dortmunder wurden von der Nachricht auf dem falschen Fuß erwischt.

Laute Trauer um Silent-Sinners-Club in Dortmund

Gäste, Künstler und auch die Konkurrenz nehmen Abschied. „Tut weh“, gibt ein Besucher Einblick in sein Seelenleben. „Das ist absolut schade und bedauerlich. Das Sinners ist eine wahre Institution in Dortmund“, schreibt ein anderer. „Danke, dass ich das Silent Sinners 15 Jahre als DJ miterleben durfte! Es war eine fantastische Zeit!“, kommentiert einer der zahlreichen DJ’s.

Mehr Themen:

Und auch das Tanzcafé Oma Doris meldet sich zu Wort: „Danke für 16 Jahre Sinners mein lieber! Wir wünschen dir nur das Beste auf deinem weiteren Weg. Bist bei uns immer herzlich willkommen.“ Eine Einladung, auf die der Inhaber gerne zurückkomme. „Bei euch macht es auch immer Spaß!“ Die Dortmunder wollen sich nun aber vor allem die letzten Partys im Silent-Sinners-Club nicht entgehen lassen. „Wir reißen die Hütte zusammen nochmal ab, bevor ihr schließt“, verspricht ein Besucher. Über die anstehenden Partys werde der Club in den nächsten Tagen und Wochen bei Instagram informieren.