Dortmund: Neuer Laden bald am Westenhellweg – DAS wird es dort geben

Dortmund. Shopping-Bewegung in Dortmund!

Der Westenhellweg in Dortmund ist eine beliebte Shopping-Meile der Stadt, tagtäglich gehen dort die Menschen einkaufen. Auch die Thier-Galerie ist ja quasi um die Ecke.

Jetzt wird es bald endlich ein neues Geschäft am Westenhellweg in Dortmund geben!

Dortmund: Neues Geschäft bald am Westenhellweg – DAS wird es dort geben

Im Juli 2020 ist noch der Haushaltsgeräte-Händler Vorwerk aus der Straße ausgezogen, an der gleichen Stelle ist dann ein Süßigkeiten-Shop eingezogen. Doch der war nur ein Übergang, bis die „große“ Lösung gefunden worden ist.

Der Westenhellweg in der Dortmunder Innenstadt. (Archivfoto) Foto: Ralf Rottmann/Funke Foto Services

Jetzt ist es soweit: Die Optiker-Kette „Robin Look“ wird in den Westenhellweg einziehen!

Die Optiker-Kette will im Westen Deutschlands eine weitere Filiale eröffnen, hat in NRW bereits in Dorsten, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hattingen, Witten, Recklinghausen und Gladbeck Läden. Die Berliner haben bundesweit 42 Standorte zu verzeichnen. Dortmund wäre also Nummer 43. Die Eröffnung der Filiale ist Ende Oktober, spätestens für Anfang November geplant, heißt es aus der „Robin Look“-Geschäftsführung.

Nächste Woche soll der Innenausbau des Ladens beginnen. Das Unternehmen sucht übrigens weitere Mitarbeiter.

Damit in Dortmund die Sicht weiterhin scharf bleibt... (mg)