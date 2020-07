Dortmund: Sensationsfund! Bauarbeiter graben in der Stadt und stoßen auf diese Spuren

Dortmund. Historische Überraschung in Dortmund: Bei Bauarbeiten am Ostwall in Dortmund traten historische Zeugnisse vergangener Epochen in der Stadt zu Tage – ein Sensationsfund für Archäologen!

Dortmund: Diese historischen Stücke wurden gefunden

Bereits seit Anfang des Jahres finden in Dortmund Bauarbeiten im Boden statt. Neben Arbeitern des Versorgungsunternehmens DEW21 sind auch Archäologen bei den Bodeneingriffen dabei, die in geschichtsträchtigen Gebieten stattfinden.

Und jetzt wurden die Archäologen tatsächlich fündig, wie die Stadt Dortmund mitteilte. Wo die Kaiserstraße in den Ostwall mündet,konnten die Archäologen unmittelbar unter dem modernen Straßenaufbau Teile des Ostentores in Form einer mächtigen Mauer des Torwerks freilegen. Sie sollte das Gebiet vor Angreifern schützen und ihnen den Zugang zur Stadt versperren.

Dortmund: Teile des mittelalterlichen Hellwegs freigelegt

Außerdem konnte im Zuge der Bauarbeiten neben dicken Sandsteinen in einem Teilbereich eine Schicht aus kleinen Flussgeröllen freigelegt werden, die in den natürlich gewachsenen Lehmboden gesetzt waren – offensichtlich ein Teil des mittelalterlichen Hellwegs.

Denn um zu verhindern, dass Mensch, Tier und Karren in den matschigen Lehm einsanken, wurde genau dort das Flussgeröllpflaster im Bereich des Ostentores verlegt. Das Ostentor war wiederum einer der zwei wichtigsten Standorte in Dortmund – es regelte den ein- und ausgehenden Handelsverkehr auf der Hellwegroute. Übrigens: Die A40 ist später auf der damaligen Hellwegroute entstanden.

Seit der historischen Entdeckung durch die Archäologen letzten Mittwoch ruht die Baustelle seit Donnerstag, damit die Experten die mittelalterlichen Relikte freilegen und im digitalen 1:1 Abbild dokumentieren können. (kv)