Familien-Drama in Dortmund ++ SEK stürmt Wohnung ++ Erinnerungen werden wach

SEK-Einsatz in Dortmund!

Am Freitag (22. August) musste das SEK in eine Wohnung in Dortmund-Wellinghofen ausrücken. An der Straße Overgünne hatte sich ein Mann nach Informationen von DER WESTEN nach einem Familienstreit in der Wohnung verschanzt.

Es ist nicht der erste dramatische Vorfall in der Wohnung…

SEK-Einsatz in Dortmund

Zwei Personen, bei denen es sich um die Eltern des Mannes handeln soll, konnten von der Polizei aus der Wohnung befreit werden. Sie wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Der SEK-Einsatz dauerte mehrere Stunden an, da die genaue Gefahrenlage nicht eingeschätzt werden konnte. Autos, Busse und Fußgänger wurden während des Einsatzes umgeleitet.

Erinnerungen an Bluttat

Der Fall weckt unschöne Erinnerungen. Im selben Mehrfamilienhaus im Dortmunder Süden stach im Februar 2023 ein Mann auf seinen Bruder und seine Mutter ein. Nach Informationen von DER WESTEN behaupten Zeugen vor Ort gar, der aktuelle Fall betreffe erneut die selbe Familie. Diese Informationen konnten jedoch noch nicht bestätigt werden.

Sobald weitere Informationen vorliegen, berichten wir an dieser Stelle weiter.