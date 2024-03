Dortmund: Schwarze Kreuze in der ganzen Stadt verteilt – Grusel-Anblick hat ernsten Hintergrund

In Dortmund sorgen derzeit 100 schwarze Kreuze in der Innenstadt für Aufsehen. Doch dahinter steckt keinesfalls eine verfrühte Halloween-Aktion oder ein anderer gruseliger Grund. Mit den Kreuzen soll an einen schicksalhaften Tag in der Revier-Stadt erinnert werden.

Dabei handelt es sich um den 12. März 1945. Man muss kein Geschichts-Ass sein, damit es direkt klingelt. Denn bei dem Datum handelt es sich um einen Tag im Zweiten Weltkrieg, der vor allem Dortmund schwer zusetzen sollte.

+++ Thier-Galerie Dortmund: Wilde Schlägerei im Starbucks! Polizei ist hinter ihnen her +++

Dortmund: Schwerste Bombardierung im Zweiten Weltkrieg

Fünf Jahre dauerte der Zweite Weltkrieg an und erreichte 1945 für die Stadt Dortmund einen bitteren Höhepunkt. Am 12. März, nur wenige Monate vor Kriegsende, erlebte die Heimatstätte des BVB den schwersten Luftangriff der deutschen Geschichte. Mehr als 1.000 Maschinen des britischen Bomber Command warfen über 4.800 Tonnen Spreng- und Minenbomben über der Stadt ab.

Auch spannend: Dortmund: Bittere Gewissheit! Heftige Ohrfeige für BVB-Fans

Mehr als 6.000 größtenteils unschuldige Menschen kamen bei dem Angriff ums Leben. 95 Prozent der Innenstadt wurden 1945 restlos zerstört. Zum Jahrestag hat der Historien-Verein „Heimat Dortmund“ am Dienstag (12. März) 100 schwarze Kreuze in der Innenstadt verteilt aufgestellt. Damit soll 79 Jahre später an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert werden. Hier kannst du die Kreuze sehen.

HIER sind die Kreuze zu sehen

Zu finden sind die Kreuze nach Angaben des Vereins in den Parks, auf Wiesen, an Straßen und Gehwegen. „An einigen besonders bedeutsamen Stellen wurden die Kreuze mit ‚Vorher-Nachher-Fotos‘ versehen, um die Ausmaße des Bombenterrors zu veranschaulichen. Solche Kreuze wurden an den Westfalenhallen (früherer Standort des Volksparks), dem Alten Markt (hier stand früher das Rathaus), dem Hansaplatz und am U-Turm angebracht“, heißt es in einer Mitteilung von Dienstag.

Weitere Nachrichten aus Dortmund:

Ein über drei Meter großes, schwarzes Kreuz wurde im Gedenken auf dem zentralen Friedensplatz in Dortmund aufgestellt. „Mit Blickrichtung zum neuen Rathaus soll es ein mahnendes Zeichen denen gegenüber sein, die den Bombenterror der Demokraten auch heute noch rechtfertigen, billigen oder verharmlosen“, heißt es weiter. Wie lange die Kreuze in der Stadt aufgestellt bleiben werden, ist nicht bekannt.