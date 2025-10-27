Schüsse an Dortmunder Schule ++ Polizei jagt Schützen

Großeinsatz am Karl-Schiller-Berufskolleg in Dortmund. Wie eine Sprecherin der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN mitteilte, ging um 9.43 Uhr ein Notruf aus der Schule in Dortmund ein.

Ersten Informationen zufolge sollen mehrere Personen vor dem Berufskolleg an der Brügmannstraße 21 in Dortmund aneinandergeraten sein. Plötzlich eskalierte die Situation. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sollen zwei Schüsse gefallen sein, vermutlich aus einer PTB-Waffe (Schreckschuss- oder Reizgaspistole). Ob es Verletzte gibt, ist bislang unklar. Der mutmaßliche Schütze ist auf der Flucht.

Polizei Dortmund fahndet nach Schüssen an Schule

Die wichtigste Nachricht zuerst: „Es besteht derzeit keine Gefahr für die Öffentlichkeit“, teilte die Polizeisprecherin mit. Ersten Angaben zufolge soll einer der Beteiligten der Auseinandersetzung zunächst Reizgas versprüht haben. Danach sollen die Schüsse aus der PTB-Waffe gefallen sein.

++ Spiele-Messe in Essen kaum vorbei – da geht bereits die Nachricht um ++

Die Polizei Dortmund rückte mit einem Großaufgebot zum Berufskolleg aus. Die Tatwaffe soll im Tumult zu Boden gefallen und unter ein Auto gekickt worden sein. Die Beamten konnten sie hier sicherstellen. Der mutmaßliche Schütze konnte sich allerdings aus dem Staub machen. Eine Fahndung nach ihm läuft.

++ LKW-Unglück auf A1 in NRW ++ Autobahn weiter gesperrt ++ Polizei hat dringende Bitte ++

Polizei fahndet nach Schützen

Über die Hintergründe des Streits liegen bislang keine Informationen vor. Auch ist unklar, ob es sich bei den Streithähnen um Schüler des Berufskollegs gehandelt hat. Die Polizei Dortmund hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Themen:

Wir berichten weiter.