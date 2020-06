Dortmund: Schüsse nahe der Innenstadt nach Streit – Mann (29) schwer verletzt

Dortmund. In Dortmund gerieten am Mittwochabend Gruppen aneinander. Dann sollen Schüsse gefallen sein. Die Polizei Dortmund ermittelt.

An der Lübecker Straße in Dortmund gerieten laut Zeugenaussagen gegen 21.50 Uhr zwei Personengruppen aneinander, berichtet die Polizei. Es kam zu einem lauten Streitgespräch. Doch dabei blieb es wohl nicht...

Dortmund: 29-Jähriger im Krankenhaus

Plötzlich sollen dann Schüsse gefallen sein. Alle Beteiligten hätten sich daraufhin zu Fuß oder mit Autos vom Tatort geflüchtet. Laut der Polizei Dortmund wurde ein Mann getroffen und schwer verletzt.

Bei den Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass ein 29-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag in einem Krankenhaus in Dortmund mit einer Schussverletzung behandelt wurde. Er schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Warum es zu dem Streit kam und wer genau die Schüsse abgefeuert hat, ist unklar. Die Polizei Dortmund hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (ldi)