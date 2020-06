Die Polizei in Dortmund musste ein Haus umstellen, um einen Mann zum Aufgeben zu bringen. (Symbolbild)

Dortmund: Schüsse in Wohnung – als die Polizei eintrifft, bietet sich ihr DIESER Anblick

Dortmund. Ein Mann ist am Samstagvormittag in Dortmund festgenommen worden, nachdem er zuvor mehrfach in seiner Wohnung mit einer Schreckschusswaffe geschossen hatte.

Anwohner meldeten der Polizei gegen 10 Uhr Schussgeräusche aus einem Mehrfamilienhaus in der Gildenstraße in Dortmund.

In Dortmund hat ein Mann am Samstag wild um sich geschossen

Schnell stellte sich heraus, dass die Geräusche aus der Dachgeschosswohnung kamen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Duisburg: Tödlicher Badeunfall in See – Mann (†43) stirbt

Gelsenkirchen: Frau prügelt auf Nachbarin ein – kleine Tochter muss alles mit ansehen

Philipp Amthor legt Posten nieder: „Es war ein Fehler!“

-------------------------------------

Vor der Wohnungstür ließ der betroffene Mieter allerdings nur ein Repertoire an wüsten Beschimpfungen los - ehe die Polizisten erneut Schussgeräusche aus dem Inneren der Wohnung wahrnahmen.

Schreckschusswaffen werden in Deutschland immer beliebter. (Symbolbild) Foto: imago/Christian Ohde

>>> Oberhausen: Mann sieht mysteriöses Werbeplakat – als er es genauer betrachtet, ruft er sofort die Polizei

Zu diesem Zeitpunkt konnte bereits ausgeschlossen werden, dass sich weitere Menschen in der Wohnung aufhielten. Nachdem Wohnung und Haus von der Polizei umstellt waren, öffnete der Mann die Tür.

-----------------

Schreckschusswaffen in Deutschland

Schreckschusswaffen in Deutschland sehr verbreitet

sie sind mit Platzpatronen, Reizgas oder anderer "nicht-scharfer" Munition geladen

kleiner Waffenschein ist nötig, um sie führen zu dürfen

ab 18 Jahre

-----------------

Mann wurde festgenommen

Die Polizisten nahmen den Mann fest und durchsuchten anschließend die Wohnung. Hier fanden sie neben der Schreckschusswaffe noch Schlagstöcke und Messer.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann stationär in einer medizinischen Einrichtung untergebracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (fb)