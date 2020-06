Dortmund: Schreckliches Drama – Mann stürzt und gerät in Gleise

Dortmund: Am Dienstagabend stürzte ein Mann in die Gleise. (Symbolbild)

Dortmund. Schreckliches Drama in Dortmund!

Am Dienstagabend ist es zu einem schlimmen Unfall auf der Evinger Straße gekommen. Ein Mann stürzte in die Gleise.

Dortmund: Mann stürzt in Gleise

Gegen 22.40 Uhr fuhr der 59-Jährige mit seinem Fahrrad in Dortmund über die Evinger Straße in Richtung Süden. In Höhe der Hausnummer 365 stürzte er laut Zeugen plötzlich in die Gleise einer Straßenbahn.

Bei dem Sturz wurde der Dortmunder lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann daraufhin in ein Krankenhaus.

Unfallursache unklar

Warum es zu dem schweren Unfall kam, ist bisher unklar. Die Polizei habe den 59-Jährigen noch nicht zu der Unfallursache befragen können, wie eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN erklärte. (nk)