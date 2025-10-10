Frau (30) in Dortmund bewusstlos gewürgt ++ Plötzlich tauchen Zeugen auf ++ Täter auf der Flucht

Schockierende Tat in Dortmund: In einer Kleingartenanlage an der Eberstraße wurde eine 30-jährige Frau Opfer eines Angriffes. Am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) versuchte ein Unbekannter, die Dortmunderin zu erwürgen.

Der brutale Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr hinter einer Gartenhütte. Zeugen bewahrten das Opfer womöglich vor Schlimmerem.

Dortmund: Täter wurde gestört und flüchtete

Der Angreifer würgte die Frau (30), bis sie ohnmächtig wurde. Erst als zufällig Zeugen auftauchten, ließ der Mann von seinem Opfer ab.

Beim Anblick der Zeugen rannte der Täter davon. Trotz sofortiger Suche fehlt von dem Mann bisher noch jede Spur. Die Polizei Dortmund fahndet nun intensiv nach ihm.

Polizei Dortmund bittet um Hinweise

Dank der Zeugen gibt es eine Beschreibung des Täters: Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und schmal gebaut. Auffällig sind sein schmales Gesicht, ein dunkler Ziegenbart und kleine Augen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose.

++ Das könnte dich auch interessieren: Unfall auf der A42 bei Dortmund – 3 Menschen verletzt ++

Die Kriminalwache Dortmund sucht Zeugen, die mehr wissen. Wer Hinweise hat, soll sich bitte unter der Nummer 0231/132-7441 melden, bittet die Polizei. Sie hofft auf weitere Informationen, um den Täter so schnell wie möglich zu fassen. Jeder Hinweis zählt – auch scheinbar kleine Details können hilfreich sein.

Weitere News aus der Region liest du hier:

Wer am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) etwas Verdächtiges in der Kleingartenanlage Eberstraße bemerkt hat, sollte nicht zögern, sich bei der Polizei Dortmund zu melden.