Dortmund: Schon wieder! Rund 100 Raser lassen in der Stadt die Motoren aufheulen

Dortmund. Bereits an den vergangenen beiden Wochenenden hatte die Polizei in Dortmund wieder eine Menge Ärger mit der lokalen Raser-Szene.

Allein in der Nacht auf Sonntag waren bis zu 700 Fahrer, die sich in Dortmund trafen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. DER WESTEN berichtete <<<. Und am Dienstagabend ging es auf dem Wall offenbar genauso weiter – zwar mit weniger Fahrern, aber immer noch einem Haufen Polizeiarbeit.

Dortmund: Schon wieder Raser-Treffen auf dem Wall

Rund 100 Autofahrer trafen sich am Dienstagabend, um auf dem Wall ihre Motoren aufheulen zu lassen. Der Polizei fiel bei den abendlichen Verkehrsbeobachtungen sofort auf, dass zahlreiche Autos vor Ort einer Raserszene zuzuordnen waren.

Gegen 22.30 Uhr hatten die Beamten genug und leiteten den Vekehr am Ostwall auf eine Nebenstraße ab. Dort wurden die verdächtigen Autos duch eine Kontrollstelle geführt.

Und wie erwartet stellte die Polizei bei einigen Fahrern mehrere verschiedene Verstöße fest.

Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Zwei Fahrer hatten keinen Führerschein, einer von ihnen saß sogar unter Drogeneinfluss am Steuer. Insgesamt 17 Verstöße stellten die Beamten fest – unter anderem gegen die Straßenverkehrsordnung, was für die Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich ziehen wird.

Dortmunder Polizisten führen eine Autokontrolle durch. Foto: imago images / Oliver Schaper

Einer der Fahrer versuchte sogar, sich mit der Angabe falscher Personalien durch die Kontrolle zu mogeln. Doch der Schwindel flog auf, nun droht der Person eine Bußgeldstrafe.

Doch auch gegen die Corona-Auflagen wurde von einigen Anwesenden verstoßen. Insgesamt 20 Platzverweise erteilte die Polizei Dortmund an diesem Abend. (at)