Dortmund: Schockanruf! Mann erfährt am Telefon von Festnahme seines Sohnes – wie er dann reagiert, ist alles andere als gut

Dortmund. Schockanruf bei einem Senioren in Dortmund!

Als der 90-Jährige aus Dortmund am Dienstagvormittag zum Telefon griff, überbrachte ihm eine Frauenstimme eine beunruhigende Nachricht. Sein Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei.

Dortmund: Senior (90) bekommt Schockanruf – sein Sohn soll im Gefängnis sitzen!

Die Polizei habe den Sohn des 90-Jährigen daraufhin festgenommen. Für eine Freilassung sei eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro fällig. Für den älteren Herren stand fest, dass er seinem Sohn helfen würde – selbst in Anbetracht der beachtlichen Summe.

Einen Teil des Betrags hatte der 90-Jährige zu Hause. Das Geld übergab er kurz darauf einem unbekannten Mann, den er vor einem Wohnhaus in der Straße Am Birkenbaum traf.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß

ungefähr 45 Jahre alt

von dicker Statur

dunkle, mittellange Haare

rundes, unrasiertes Gesicht

dunkelgraue, mittellange Jacke

schwarze Hose

osteuropäischer Akzent

Zeugen sollen sich bei der Dortmunder Polizei unter der 0231/132-7441 melden.

Polizei warnt: „Seien Sie misstrauisch!“

Der Polizei Dortmund ist klar, was hier geschehen ist. Immer wieder warnen die Beamten vor fiesen Betrugsmaschen von Kriminellen, die gutherzige alte Menschen ausnutzen und ihnen ihr Geld oder ihre Wertgegenstände wegzunehmen.

Die Polizei warnt eindringlich, bei telefonischen Geldforderungen misstrauisch zu sein. (Symbolbild) Foto: imago images / Geisser

„Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon um Geld bittet! Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse“, mahnt die Polizei. „Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner – zum Beispiel ein angeblicher Enkel oder eine Enkelin – um Geld von Ihnen bittet! Vergewissern Sie sich bei der Familie, ob der Anrufer ein wirklicher Verwandter ist. “

Da die Betrüger ihre Opfer meist zufällig im Telefonbuch auswählen, schlagen die Beamten vor, zumindest den Vornamen aus dem Telefonbuch löschen zu lassen. „Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei unter der 110, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben – egal, ob Sie den Betrug erkannt und aufgelegt haben oder schlimmstenfalls sogar Opfer geworden sind.“

Mehrere „Schockanrufe“ in den letzten Tagen

Auch von weiteren Fällen Anfang der Woche ist in den Polizeiberichten die Rede. In Dortmund-Sölde verlangte eine angebliche Tochter von ihrer 95-jährigen Mutter einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag, um sich eine Wohnung zu kaufen. Auch hier fiel die Seniorin auf den Trick herein und übergab das Geld einer unbekannten Frau in der Fresienstraße.

In Münster wurden Montag und Dienstag sogar insgesamt mehr als ein Dutzend solcher Anrufe bei der Polizei gemeldet. (at)