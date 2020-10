Dortmund: Schock-Fund in Dealer-Wohnung – wo er dealte, ist einfach dreist

Mit diesem Fund bei einem Dealer hatte die Polizei in Dortmund sicherlich nicht gerechnet.

Richtig dreist war auch dort Ort, an welchem der Mann in Dortmund sein Drogen verkaufte.

Dortmund: Wo ein Mann dealte, ist einfach dreist

Wie die Polizei Dortmund mitteilte, musste sie am vergangenen Donnerstag zu einem Einsatz gegen Drogen-Kriminalität ausrücken.

Die Beamten waren durch Hinweise aus der Bevölkerung auf die Spur des Täters gekommen. Gegen 17.40 Uhr rückte die Polizei Dortmund zu dem Einsatz aus. Der Ort, an welchem sie den Dealer antrafen, verwundert dabei doch sehr.

Dortmund: Polizei findet ausgerechnet hier den Dealer

Der Einsatz der Polizei Dortmund begann am Goystadion in Dortmund-Hörde. Hier beobachteten die Beamten einen 32-Jährigen, der Drogen an einen 54-jährigen Mann verkaufte. Das ganze spielte sich auf der Sportanlage ab, während dort zeitgleich Kinder Fußball spielten.

Beide Männer wurden von den Polizisten überprüft – der 32-Jährige war der Polizei bereits hinreichend bekannt. Bei dem Dealer fanden sie 20 Päckchen Marihuana und Bargeld. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht wurde anschließend auch noch die Wohnung des 32-Jährigen durchsucht. Auch dort wurden die Beamten fündig.

Dortmund: DAS hatte der Mann in seiner Wohnung

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten Pistolen, ein Luftgewehr, Messer und einen Schlagstock. Die Waffen und die zuvor gefundenen Drogen wurden von der Polizei Dortmund sichergestellt.

Dortmund: Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde die Polizei fündig. Foto: Polizei Dortmund

Gegen den 32-Jährigen leitete die Kriminalpolizei nach dem Fund ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln und illegalen Waffenbesitz ein. Auch gegen den 54-jährigen Käufer wurde ein Ermittlungsverfahren von der Polizei Dortmund eingeleitet. (gb)