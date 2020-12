Dortmund: Schlangen-Alarm zu Silvester! Polizei muss Mehrfamilienhaus evakuieren – Experte ruft Verstärkung

Ein Mann aus Dortmund hat in seinem Keller eine Schlangen-Entdeckung gemacht. (Symbolbild)

Dortmund. Rätselhafter Schlangen-Fund in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund am Silvestermorgen.

Gegen 11 Uhr ging ein Anwohner des Hauses an der Wittelsbacher Straße in den Keller. Nach seiner beunruhigenden Entdeckung rief er sofort die Feuerwehr Dortmund.

Dortmund: Schlangen-Alarm! Reptil möglicherweise gefährlich!

Auf dem Kellerboden hatte der Mann eine Schlangenhaut gefunden, teilte Stefan Rammelmann gegenüber DER WESTEN mit.

Schlangen wachsen ihr Leben lang. Weil die Haut nicht nachwächst, müssen sich die Tiere regelmäßig häuten. (Symbolbild) Foto: imago images / Photocase

„Wir haben den Mann gebeten, uns Fotos der Schlangenhaut zu schicken“, so der Feuerwehr-Lagedienst aus Dortmund. Die wurden dann an einen Schlangenexperten weitergeleitet. „Der konnte nicht ausschließen, dass es sich um eine gefährliche Schlange handeln könnte“, so Rammelmann.

Schlangen-Alarm in Dortmund: Haus evakuiert

Die Feuerwehr rückte schließlich an, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Als erste Maßnahme haben die Einsatzkräfte den Keller verschlossen.

Die Schlange selbst haben allerdings weder Anwohner noch Einsatzkräfte gesehen. Weil unklar war, ob sich das Tier möglicherweise anderswo im Haus aufhält, musste die Polizei Dortmund das gesamte Gebäude sicherheitshalber evakuieren.

Schlangenexperte ruft Verstärkung

Derweil wartete die Feuerwehr auf die Ankunft des Schlangenexperten. Als der sich schließlich ein Bild der Lage vor Ort machen konnte, rief er Verstärkung.

Die alleinige Jagd nach der Schlange schien für ihn aussichtslos. Dafür seien die Kellerräume zu groß.

Was passiert mit den Anwohnern aus Dortmund?

Die evakuierten Anwohner des Hauses der „Dogewo21“ wurden in der Zwischenzeit in einem Hotel untergebracht, teilte der Feuerwehr-Sprecher mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hält keiner der Bewohner Schlangen. Möglicherweise hat sich das Reptil in der kalten Jahreszeit einen warmen Rückzugsort gesucht.

Der Fund erinnert an einen Fall aus Herne aus dem Jahr 2019. Dort wurde allerdings nicht nur die Schlangenhaut, sondern das Reptil selbst gesichtet.

Die Giftschlange hielt die Einsatzkräfte tagelang in Atem. Die ganze Story dazu liest du hier >>> (ak)