Fans werden es natürlich schon wissen! Für alle anderen gilt: Es ist Oktober in Dortmund und das heißt: Der „Schlagerboom“ samt Florian Silbereisen steht vor der Tür.

Und in diesem Jahr sogar doppelt. Samstag und Sonntag hat Florian Silbereisen Stars wie Matthias Reim, Andreas Gabalier, Otto Waalkes oder Ben Zucker nach Dortmund eingeladen.

Dortmund: Florian Silbereisen bereitet sich auf den Schlagerboom vor

Einer jedoch ist schon lange vor den Shows am Wochenende in der Stadt angekommen. Es scheint aber, als habe das irgendwie noch niemand so richtig bemerkt.

Dortmund: Superstar macht Selfie mitten in der Stadt – und keiner hat's bemerkt Foto: imago/Eventpress

So teilte Florian Silbereisen selbst am Montag ein Bild aus der Hauptstadt des Fußballs. Mit Mütze und großer Sonnenbrille getarnt, steht der Superstar des deutschen Schlager darauf vor der Westfalenhalle. Um ihn herum keine Menschenseele.

---------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

---------------------

„Ratet mal wo ich bin“, schreibt Silbereisen, um es dann einen Satz später selbst aufzulösen. „Hier in der legendären Westfalenhalle in Dortmund feiern wir am Wochenende endlich wieder! Beim SCHLAGERBOOOM 2021 ist Mitsingen und Mitfeiern nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht“, so der Sänger und Moderator.

Dortmund: Megastar macht in der Stadt Selfie – niemand hat's bemerkt Foto: imago/Jahn Pictures

Dortmund: Florian Silbereisen begrüßt Stars wie Roland Kaiser, Bonnie Tyler, DJ Ötzi und Howard Carpendale

Silbereisen weiter: „Ich freue mich wahnsinnig auf Euch und auf Andreas Gabalier, Hape Kerkeling, Roland Kaiser, Bonnie Tyler, DJ Ötzi, Howard Carpendale, Jürgen Drews, Otto Waalkes, Mickie Krause und viele, viele weitere Stars!“

Das tun auch die Fans. „Ich freue mich schon sehr darauf, auch wenn ich nur am Fernseher sitze“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Und eine Weitere ergänzt: „Wir sind dabei und wir freuen uns soooo sehr!“

-----------------

--------------------

Endlich ist es offiziell. Florian Silbereisen überrascht mit DIESER Ankündigung.

Und auch Helene Fischer hat Neuigkeiten zu verkünden. HIER alle Infos >>>

Michelle macht eine Ankündigung, die ihre Fans hellhörig werden lässt. Beendet die Sängerin etwa ihre Karriere? HIER gibt es alle Infos >>>