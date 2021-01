Dortmund: Junger Mann bangt um das Leben seiner Mutter – mit DIESEN Reaktionen hat er nicht gerechnet

Eine bewegende Geschichte aus Dortmund geht derzeit um die Welt.

Ein Junge aus Dortmund, der vor 21 Jahren bei einem Unfall beinahe ums Leben gekommen wäre, versucht nun, das Leben seiner Mutter zu retten.

Dortmund: Mann kämpft um Leben seiner Mutter

Cihat Ada versucht mit aller Kraft das Leben seiner Mutter zu retten. Der emotionale Beitrag, den er auf Instagram postete, macht in Deutschland die Runde. So schreibt er auf Instagram: „Rettet das Leben des Menschen, der mir meines geschenkt hat!“

Der Hintergrund, dieser herzzerreißenden Geschichte, geht dabei mächtig unter die Haut.

Dortmund: Unfall mit drei Jahren

Mit drei Jahren geriet Cihat Ada in einen Unfall, wobei er mit Brandwunden davon kam. Ein weiterer Junge verstarb bei dem Unfall, berichten die „Ruhrnachrichten“. Während er etliche Operationen ertragen musste, um weiterleben zu können, war seine Mutter stets an seiner Seite.

Vor vier Jahren kam dann der nächste Schicksalsschlag: Seine Mutter erhielt eine schreckliche Diagnose: Klarzellsarkoms – ein gefährlicher Knochen-Tumor.

Dortmund: Die letzte Hoffnung für Cihat Adas Mutter ist eine Immuntherapie. (Symbolbild) Foto: imago images / Robert Michael

Dortmund: Letzte Hoffnung – Immuntherapie

Nach etlichen Therapien, Operationen und sogar ein Fußamputation schwindet die Hoffnung auf Genesung allerdings. Doch Ada gibt nicht auf. Eine letzte Möglichkeit bietet die sogenannte Immuntherapie – diese kostet allerdings 150.000 Euro und wird nicht von der Krankenkasse bezahlt.

Er postet seine Geschichte auf Instagram und bittet die Menschen um Spenden.

Und sein Plan geht auf: Innerhalb von drei Tagen erhält er Spendengelder in Höhe von 80.000 Euro. „Der Post wird zehntausende Male in Stories geteilt, geliket und kommentiert. Kevin Großkreutz und BVB-Profi Maro Reus teilen das Schicksal, auch der Musiker Chima“, berichtet die Zeitung.

Mittlerweile ist so viel zusammengekommen, dass die Therapie für die Mutter schon bald beginnen kann und die ersten Rechnung bezahlt werden können. „Ich hätte es niemals gedacht. Nach dieser Aktion bin ich überwältigt, dass wir so viel sammeln konnten. Es geht mir damit schon gut in der Hoffnung, dass meine Mutter schnell gesund wird und die Therapie machen kann“, zitieren die „Ruhrnachrichten“ Ada.

Somit kann Ada seiner Mutter das zurückgeben, was er vor Jahren von ihr bekommen hat: Unterstützung in einer dunklen Zeit. (ali)