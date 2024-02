Dortmund: Tod nach Horror-Unfall! Frau wird von Auto überrollt

Am Sonntagabend (4. Februar) ist es zu einem schrecklichen Unglück in Dortmund gekommen. Im Stadtteil Scharnhorst kam es zu einem tödlichen Unfall.

Eine Dortmunderin überquerte gerade eine Straße, als ein Auto sie erfasste. Verletzt liegt die Fußgängerin am Boden, doch dann kommt ein zweiter Wagen.

Dortmund: Fußgängerin stirbt nach Horror-Unfall

Ersten Ermittlungen zufolge war die 68-jährige Frau gegen 19 Uhr in Dortmund-Scharnhorst unterwegs. Als sie gerade die Friedrich-Hölscher-Straße kurz vor der Einmündung Lüttenwiese an einem Fußgängerüberweg in nördliche Richtung überqueren wollte, kam es zu dem tragischen Unglück.

Eine 41-jährige Dortmunderin war zur selben Zeit auf der Friedrich-Hölscher-Straße in Richtung Westen mit ihrem Wagen unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache übersah die Fahrerin die Fußgängerin und rammte sie mit ihrem Auto. Aufgrund des Zusammenstoßes fiel die Frau zu Boden. Doch damit war der Horror noch nicht vorbei.

Auto überrollt Dortmunderin

Ein zweiter Wagen näherte sich und auch der 31 Jahre alte Fahrer sah die am Boden liegende Frau nicht rechtzeitig genug. Obwohl er umgehend eine Vollbremsung einlegte, überrollte das Auto die bereits schwer verletzte 68-Jährige und begrub sie unter sich. Durch den Unfall zog sich das Opfer so schwere Verletzungen zu, dass jede Hilfe zu spät kam. Es konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden.

Einsatzkräfte der Polizei riegelten den Unfallort ab. Für die Dauer dieser war die Friedrich-Hölscher-Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei sicherte Spuren und hat nun die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.