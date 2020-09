In Dortmund sorgte ein Polizeieinsatz in der Nacht für einen lauten Knall. (Symbolfoto)

Dortmund: RUMS! Darum hat es am Abend so laut in der Stadt geknallt

Gefährlicher Fund in Dortmund!

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch entdeckten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund mehrere verdächtige Stoffe – darunter auch Munition aus dem aus dem Zweiten Weltkrieg und eine Mine. Diese wurde noch am Abend in Dortmund kontrolliert gesprengt.

Dortmund: Polizei findet Waffen und Kriegsmaterial bei Durchsuchung

Am Mittwoch durchsuchten Spezialisten des LKA und der Kriminalpolizei Dortmund eine Wohnung in Lütgendortmund.

Grund für die Wohnungsdurchsuchung war der Verdacht auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Tatsächlich wurden die Beamten fündig, entdeckten mehrere verdächtige Stoffe, darunter auch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg und eine Mine.

------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

hat 12 Stadtbezirke mit 62 Stadtteilen

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Ullrich Sierau (SPD)

------------------------------

Spezielle Einsatzkräfte transportieren die Mine in einem Spezialfahrzeug ab. Gegen 23.20 Uhr wurde sie von Spezialisten der Bundespolizei kontrolliert und mit großem Sicherheitsabstand auf einem Feld gesprengt.

+++ Wetter in NRW: Überraschende Prognose – kommt jetzt der Sommer zurück? +++

Den Knall dürften viele Anwohner gehört haben, eine Gefahr bestand nie.

-----------------------------------

Mehr News aus Dortmund:

--------------------------------------

Der 68-jährige Tatverdächtige, in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Volksgartenstraße die Beamten das verbotene Material fanden, wurde vorläufig festgenommen.